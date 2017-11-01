Депутат Петербурга Оксана Дмитриева может стать кандидатом в президенты

Санкт-Петербург, , 18:25 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Партии роста», экс-депутат госдумы Оксана Дмитриева может быть выдвинута кандидатом в президенты России на выборах в марте 2018 года.

Кандидата в президенты РФ от «Партии роста», чья фракция представлена в петербургском парламенте, определят на съезде. Об этом 1 ноября сообщила сама Оксана Дмитриева, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Моя кандидатура обсуждается, но не потому, что я женщина», — сыронизировала Дмитриева.

По ее мнению, партия сумеет собрать 100 тыс. подписей для выдвижения кандидата. Дмитриева надеется, что съезд утвердит именно ее кандидатуру.

Съезд «Партии роста», вероятнее всего, состоится сразу после официального объявления выборов. Напомним, это произойдет 15 декабря.

18 октября о своем намерении участвовать в выборах президента России заявила телеведущая Ксения Собчак. Она объявила, что станет «кандидатом против всех».

30 октября журналист Екатерина Гордон заявила о желании выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в РФ в 2018 г. Основной идеей своей президентской программы Гордон выбрала «защиту прав женщин и детей».