Законопроект о довыборах внесен в Госдуму

Москва, , 18:21 — REGNUM Законопроект о довыборах в Госдуму внесли представители трех фракций Сергей Неверов («Единая Россия»), Сергей Миронов («Справедливая Россия») и Игорь Лебедев (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября.

Согласно поправкам, в случае досрочного прекращения полномочий депутата Госдумы, избранного по одномандатному избирательному округу, ЦИК назначает в этом одномандатном избирательном округе дополнительные выборы депутата Государственной думы. При этом прописывается, что голосование на таких дополнительных выборах проводится с учетом сроков назначения выборов в Единый день голосования в ближайшее второе воскресенье сентября после такого досрочного прекращения полномочий.