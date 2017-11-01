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Законопроект о довыборах внесен в Госдуму

Политика

Довыборы по одномандатным округам предлагается проводить в Единый день голосования

Москва, 1 ноября 2017, 18:21 — REGNUM  Законопроект о довыборах в Госдуму внесли представители трех фракций Сергей Неверов («Единая Россия»), Сергей Миронов («Справедливая Россия») и Игорь Лебедев (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября.

Согласно поправкам, в случае досрочного прекращения полномочий депутата Госдумы, избранного по одномандатному избирательному округу, ЦИК назначает в этом одномандатном избирательном округе дополнительные выборы депутата Государственной думы. При этом прописывается, что голосование на таких дополнительных выборах проводится с учетом сроков назначения выборов в Единый день голосования в ближайшее второе воскресенье сентября после такого досрочного прекращения полномочий.

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