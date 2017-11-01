«Украинская» резолюция ООН по Крыму – лживая пропаганда

Симферополь, , 18:17 — REGNUM Новая версия резолюции Киева по Крыму, внесённая в Генеральную Ассамблею ООН — чистейшая пропаганда, лучше бы обратили внимание на ситуацию в самой Украине, где открыто и безнаказанно совершаются политические убийства, а все несогласные подвергаются репрессиям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Владимир Джаралла.

«По самой резолюции просто не о чем говорить, это чистейшая пропаганда, по каждому аргументу которой уже давно написаны тонны пояснений. Достаточно отметить, что любая международная организация может провести работу в Крыму, не встречая препятствий. Однако когда это предлагают, то сразу начинаются отговорки, например, что это будет работа как на части украинской территории. Можно вспомнить недавнюю резолюцию по правам человека, которая вообще не выдерживает никакой критики, так как была составлена по интернет-публикациям. Всё это результат того, что при выборах в Совет по правам человека несколько лет назад США организовали поддержку прохождения Украины и забаллотировали кандидатуру России», — отметил эксперт.

По его словам, ирония заключается в том, что сами США уже достаточно давно работу в этой структуре приостановили.

«В нынешней обстановке позиция Украины, которая пребывает в постоянном кризисе, выглядит попыткой хоть как-то привлечь к себе внимание, участвуя в реализации линии противостояния США с Россией. И, к сожалению, игнорируется ситуация в самой Украине, где открыто и безнаказанно совершаются политические убийства, а все несогласные находятся под жёстким давлением».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне представители Украины внесли в Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН новый вариант резолюции с требованиями снятия запрета с Меджлиса крымско-татарского народа (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Помимо этого в документе подчёркивается необходимость обеспечения обучения на украинском и крымско-татарском языках, а также возможность свободного доступа международных организаций на полуостров.

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