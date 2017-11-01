Белки не помогли: Марсову полю суд не вернул статус гайд-парка

Санкт-Петербург, , 18:13 — REGNUM Общественным активистам в Санкт-Петербурге не удалось оспорить постановление правительства города об исключении Марсова поля из перечня городских «гайд-парков». Об этом сообщила 1 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напомним, губернатор Георгий Полтавченко отменил «гайд-парк» на Марсовом поле, куда ранее граждане, числом не более 200 человек, могли выходить для обсуждения общественно значимых проблем без разрешения чиновников. Марсово поле было единственной такой точкой в центре города.

Это решение Смольного было обжаловано в горсуде группой активистов, среди которых — экс-депутат Заксобрания от «Яблока» Александр Кобринский. Они, в частности, отвергали доводы властей о том, что вместо центра города можно митинговать, например, в парках на окраинах Петербурга. Одной из таких площадок, которые предлагаются активистам вместо Марсова поля, является Удельный парк.

«В объяснениях суду истцы, в том числе, пояснили, что проводить мероприятия в Удельном парке не удобно, так как там одни белки живут», — отметили в пресс-службе горсуда.

Однако ссылки на белок не помогли, и Санкт-Петербургский городской суд отказал в удовлетворении требований по административному исковому заявлению заявителей.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство Санкт-Петербурга не планирует в ближайшее время расширять список площадок, на которых граждане могут собираться без уведомления властей для проведения массовых акций. Таким образом, замены Марсову полю, исключенному Смольным из числа таких площадок, в центре Петербурга не появится.

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