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Пучдемон не желает являться в Национальную судебную коллегию Испании

Политика

Адвокат бывшего главы Каталонии готов оспорить любой запрос о его экстрадиции

Мадрид, 1 ноября 2017, 18:09 — REGNUM  Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон не намерен являться в Национальную судебную коллегию Испании, сообщил 1 ноября его бельгийский адвокат Поль Бекар газете ABC.

По словам Поля Бекара, вместо явки в суд Пучдемон будет наблюдать за развитием ситуации и ждать. Запрос о предоставлении убежища он тоже подавать не будет, однако любой запрос об экстрадиции Пучдемона будет оспариваться в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, Национальная судебная коллегия Испании вызвала на 2 и 3 ноября для дачи показаний Карлеса Пучдемона и других членов бывшего правительства Каталонии. Прокуратура Испании обвиняет их в бунте, мятеже и растрате и по законодательству страны им за это грозит до 30 лет тюрьмы.

Напомним, 27 октября парламент Каталонии одобрил резолюцию, провозгласившую независимость региона от Испании. Одновременно Совет министров Испании отстранил от должностей всех членов правительства Каталонии вместе с Карлесом Пучдемоном, а парламент автономии был распущен.

Читайте ранее в этом сюжете: Национальный суд Испании вызвал Пучдемона на допрос

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