Теракт в Нью-Йорке: Нам еще расскажут, что виноваты русские

Вашингтон, , 18:09 — REGNUM Произошедший накануне, 31 октября, теракт в Нью-Йорке не выгоден американским спецслужбам, особенно на фоне только что введенных санкций против российских спецслужб и полного прекращения обмена информацией, считает директор Института проблем глобализации и постоянный член Изборского клуба Михаил Делягин, который прокомментировал для ИА REGNUM наезд пикапа, управляемого террористом, на пешеходов и велосипедистов в Нью-Йорке.

«Это уж больно убедительная ситуация, когда они прекращают сотрудничество, прекращают получать от нас информацию, и почти сразу же получают теракт на юге Манхэттена. Это плохо для них. Хотя могут быть какие-то внутриполитические соображения», — говорит эксперт.

Он также отмечает, что в США создана очень эффективная система безопасности, которая ориентирована на превентивное отслеживание подготовки терактов. Поэтому практически все террористические акты, которые там происходили, начиная с 11 сентября 2001 года, имеют те или иные признаки участия в них американских спецслужб.

«Развитие событий покажет, кому это было выгодно и было ли выгодно это кому-то. Потому что, если это режиссировано, то это было сделано для чего-то, развитие событий покажет, кто этим воспользуется. И про то, что в этом виноваты русские, нам обязательно расскажут», — заключил Михаил Делягин.

Напомним, накануне, 31 октября, в нижней части Манхэттена в Нью-Йорке автофургон, за рулем которого находился 29-летний уроженец Узбекистана, выехал на велосипедную дорожку. В результате наезда восемь человек погибли, несколько десятков получили ранения. Подозреваемый был ранен в ногу и задержан. В автофургоне была найдена записка о преданности террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Полиция квалифицировала произошедшее как теракт.

«Мы не должны допустить возвращения «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также его проникновения в нашу страну после победы над боевиками на Ближнем Востоке. Хватит!» — высказался президент США Дональд Трамп в Twitter после поступившей информации о теракте на Манхэттене.

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