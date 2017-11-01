Скандал в «Справедливой России»: избрание Бочкарева дискредитирует Миронова

Нижний Новгород, , 17:48 — REGNUM Настойчивость, с которой Сергей Миронов навязывает нижегородскому региональному отделению «Справедливой России» Александра Бочкарева в качестве председателя, может дискредитировать его как главу партии в глазах однопартийцев и избирателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил бывший глава дзержинского отделения «Справедливой России» (Дзержинск, Нижегородская область) Анатолий Шеин по итогам пресс-конференции, посвященной массовому выходу нижегородцев из партии.

Читайте также: В Нижегородской области из «Справедливой России» бегут целыми отделениями

По его словам, нижегородские члены партии недовольны работой Бочкарева на посту главы регионального отделения, результатом которой стал провал «Справедливой России» на выборах в Государственную думу и в региональное Законодательное собрание. Бочкареву ставят в в вину то, что он превратил региональное отделение партии в свой частный бизнес.

«Как формировались списки, как отбирались кандидаты? Никто не знает. С этого все и началось. Мы уже тогда говорили, что Бочкарев практически единолично расставляет людей на нужные места и участки. Уже тогда появилось недовольство и как итог — провал всех выборов. На конференции 2016 года звучала резкая критика деятельности Бочкарера и его не переизбрали на пост руководителя регионального отделения. Но потом последовало указание сверху и он вновь был избран», — говорит Шеин.

«И вот 5 октября 2017 года в очередной раз президиум центрального совета партии внес, а региональная конференция 31 октября утвердила кандидатуру Бочкарева на посту главы регионального отделения. При этом конференция готовилась в режиме секретности, никто до последнего момента не знал, де именно она будет происходить. Делегатами на конференцию кулуарно выбирали только тех людей, кто готов проголосовать за Бочкарева, рассказал Шеин.

Читайте также: Без альтернатив: Нижегородским справороссам не дают шансов на смену лидера

После того, как региональная конференция утвердила кандидатуру Александра Бочкарева на посту главы регионального отделения «Справедливой России», члены партии начали массово писать заявления о выходе из нее.

Шеин представил журналистам порядка 50 заявлений о выходе из партии от членов дзержинского отделения. Он также продемонстрировал более 240 заявлений, авторы которых готовы были вступить в партию в случае смены руководителя регионального отделения. На сегодня они от своих намерений отказались.

Таким образом, только в Дзержинске партия потеряла порядка 300 человек. Кроме того, в массовом порядке заявления о выходе из партии пишут члены «Справедливой России» в других районах области. Почти в 10 районах местные отделения либо полностью закрываются, либо сокращаются почти на 80%. Среди них Дзержинск, Кстово, Канавинский и Автозаводский районы Нижнего Новгорода, Володарский, Выксунский, Лысковский, Кулебакский районы Нижегородской области. И это еще не все, выход из партии и расформирование отделений продолжится и в других районах, заявил Шеин.

Он не смог сказать, чем именно «замотивировал» Миронова Бочкарев, и почему глава партии не хочет видеть на посту нижегородского отделения другого человека, но выразил надежду, что вопрос о происходящем Нижегородской области будет рассмотрен в рамках работы съезде партии, намеченного на 25 декабря 2017 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, внутренний конфликт в нижегородском региональном отделении «Справедливой России» обострился в конце 2016 года, когда конференция нижегородского регионального отделения прекратила полномочия Бочкарева на посту председателя регионального отделения партии.

Через две недели решением президиума центрального совета партии Бочкарев был восстановлен в должности председателя. Часть партийцев попытались оспорить это решение в суде, но им этого не удалось.

Читайте также: Главу нижегородского отделения «Справедливой России» хотят лишить депутатского статуса

В конце января 2017 года вновь собранная конференция нижегородского отделения партии «Справедливая Россия» практически единогласно утвердила Бочкарева на новый срок на пост главы регионального отделения. При этом кандидатура Бочкарева была единственной на голосовании. Она была рекомендована президиумом центрального совета партии.

В июле 2017 года Нижегородский областной суд отменил решение районного суда, которое было вынесено в пользу НРО «Справедливой России». В августе 2017 года суд начала рассмотрение нового иска о признании незаконной проведение конференции «Справедливой России» от 31 января и всех принятых на ней решений, включая избрание Бочкарева главой регионального отделения.

Читайте также: Нижегородская прокуратура настаивает на лишении Бочкарева статуса депутата

В начале октября президиум центрального совета «Справедливой России» внес кандидатуру Бочкарева на пост главы регионального отделения. Региональная конференция 31 октября эту кандидатуру утвердила.

С начала 2017 года практически все члены «Справедливой России», кто критиковал деятельность Бочкарева на посту главы регионального отделения и пытался добиться его отставки, были исключены из партии.