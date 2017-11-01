Россия не сдаст свои национальные интересы из-за санкций

Симферополь, , 17:40 — REGNUM Международные санкции ведут только к усилению конфронтации, но они не заставят Россию сдать свои национальные интересы. Об этом 1 ноября в эфире крымской радиостанции заявил постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов, комментируя новый пакет американских санкций против России.

«Кроме как к конфронтации, эти санкции ни к чему не приведут. Они сегодня объявляются уже не в связи с Крымом, а в более широком контексте, потому что Россия ведёт себя не так, как бы этого хотелось американцам. Россия — суверенное государство, отстаивающее свои национальные интересы, поэтому санкционные попытки не приведут к какому-то изменению курса страны в пользу сдачи своих национальных интересов», — подчеркнул Мурадов.

Как сообщало ИА REGNUM, после запрета Минфина США на сотрудничество с российскими компаниями, власти России заявили, что не видят сигналов о намерении улучшить отношения со стороны этой страны.

«Мы видим здесь негативную, деструктивную преемственность политики администрации Дональда Трампа по отношению к тому, что было заложено ещё при Обаме», — заявил накануне заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Также напомним, что с начала 2018 года американским физическим и юридическим лицам запретили вести дела с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах.

Америка, в свою очередь, призывает Россию соблюдать Минские соглашения по Украине и прекратить «незаконную киберактивность», в которой бездоказательно обвиняют нашу страну.

Читайте ранее в этом сюжете: «Ложь от безысходности»: в Крыму прокомментировали новую резолюцию Украины