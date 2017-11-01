Трамп грозит закрыть лотерею грин-карт после теракта в Нью-Йорке

Вашингтон, , 17:28 — REGNUM Президент США Дональд Трамп раскритиковал лотерею по розыгрышу видов на жительство (грин-карт) после того, как победитель одной из таких лотерей 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов устроил сегодня, 1 ноября, террористический акт в Нью-Йорке.

Напомним, Саипов за рулем пикапа выехал на велодорожку и сбил находящихся на ней людей, после чего протаранил школьный автобус. Полиция квалифицировала произошедшее, как террористический акт.

По предварительным данным, погибли 8 человек, 15 получили ранения. Сам Саипов был ранен в ногу при задержании.

В ходе разбирательства выяснилось, что Саипов приехал в США в 2010 году по грин-карте, которую выиграл в лотерею. Он водил грузовики в Огайо, работал таксистом Uber в штате Нью-Джерси. Из правонарушений за ним — только дорожные штрафы. Однако во время нападения он выкрикивал исламистские лозунги.

Речь идёт о Diversity Visa Lottery Program (DVLP, Диверсификационная лотерея). По условиям данной программы 50 тыс. грин-карт ежегодно разыгрываются среди подавших заявки жителей стран, иммигрантов из которых в США приезжает сравнительно мало.

Саипов и выиграл такую грин-карту в 2010 году.

«Террорист прибыл в нашу страну благодаря так называемой DVLP. Мы ведем упорную борьбу за то, чтобы право на иммиграцию давалось на основе реальных заслуг, больше никаких лотерей от демократов. Мы должны стать НАМНОГО жестче (и умнее)», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Кроме того, Трамп напомнил, что DVLP является «любимым детищем» сенатора-демократа Чака Шумера, который, по словам президента, «помогает импортировать» в США «европейские проблемы».

«Мы остановим это безумие!» — восклицает Трамп.

Однако Шумер решил не оставлять выпад Трампа без ответа и попытался защитить свое «детище».

"Я всегда верил и продолжаю верить, что иммиграция — благо для Америки», — написал сенатор Шумер в своем Twitter.