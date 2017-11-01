Из-за бюджета-2018 расходы петербуржцев лишь возрастут, считают в КПРФ

Санкт-Петербург, , 17:31 — REGNUM Принятый проект петербургского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов приведет лишь к увеличению расходов граждан и снижению уровня их жизни. К такому выводу пришла депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от КПРФ Ирина Иванова, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Урезаются затраты на самые необходимые отрасли — здравоохранение, ЖКХ, культуру — на 10%. А также на спорт и предпринимательство. По пяти госпрограммам не предусмотрено вообще никакого роста и даже индексации инфляции. Фактически это означает сокращение расходов. Это неизбежно приведет к падению реальных доходов населения, а также снижению уровня жизни горожан», — сказала Иванова с трибуны городского парламента.

Она подчеркнула, что, несмотря на индексацию бюджетных расходов на 5,6%, этот рост все равно не обеспечит минимальные потребности незащищенных слоев населения. Заметим, по данным комитета по тарифам в следующем году планируется увеличить тарифы ЖКХ в среднем на 7,3% при условии, что метод расчета тарифа на тепло не изменится.

«Это означает, что затраты жителей возрастут, и городские дотации их не покроют», — добавила депутат.

В сфере культуры и исторического наследия, согласно проекту бюджета, расходы также снижаются на 10% по сравнению с 2017 годом.

«Обидно, что культурная столица сокращает расходы именно по этой группе», — сказала Иванова. Она напомнила, что город выделит 1 млрд рублей для создания мультимедийного парка «Россия — моя история». «Это прекрасная инициатива, если бы не механизм ее реализации», — заметила Ирина Иванова.

Напомним, сегодня проект бюджета Петербурга на 2018 год был принят в первом чтении. За него проголосовали 42 депутата. Представляя документ, губернатор Георгий Полтавченко говорил о социальной направленности проекта. Также, по его словам, на сохранение культурного наследия в следующем году предлагается потратить столько же, сколько и в прошлом, но ко второму чтению сумму попытаются увеличить.

Читайте также: В Петербурге отреставрируют дворец Юсуповых и Аничков дворец

В целом, согласно проекту, в 2018 году доходы городской казны составят 538,6 млрд рублей, расходы — 587,5 млрд рублей, дефицит будет достигать 48,9 млрд рублей.

В 2019 году доходная часть составит 576,7 млрд рублей, расходная — 614,1 млрд рублей, дефицит должен сократиться до 37,4 млрд рублей. В 2020 году доходы казны запланированы на уровне 619,8 млрд рублей, расходы — 645,1 млрд рублей, дефицит должен снизиться до 25,3 млрд рублей.

Читайте также: Бюджет Петербурга-2018 принят в 1-м чтении: доходы больше, дефицит меньше