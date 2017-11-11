Новое правительство России будут формировать железнодорожники

Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM 29 октября СНК принято постановление о 8-часовом рабочем дне и распорядке рабочего времени на предприятиях, независимо от их размера и от того, кому они принадлежат. Закон введен в действие по телеграфу, нарушение закона карается заключением в тюрьму.

Наркомпросом опубликованы общие принципы постановки дела народного образования в республике.

Под председательством Каменева проходило заседание ВЦИК, обсуждавшее предложение Викжеля о конструировании правительства. Представитель Викжеля Круштский (левый с.-р.) огласил разосланную исполкомом телеграмму, в которой последний «в видах сохранения страны и спасения революции» объявляет, что

«единственным средством достижения мира внутри страны признается однородное правительство, в создании которого должны принять участие все социалистические партии от большевиков до н. с. включительно. К проведению своего решения Викжель будет стремиться всеми имеющимися в его распоряжении средствами, вплоть до прекращения с 12 часов ночи с 29 на 30 октября ст. ст. полного движения на дорогах…»

Отвечая ему, Каменев заявляет: «Центр тяжести лежит не в составе правительства или в личных группировках, а в признании основных положений, принятых II Съездом советов». Не открывая прений, ВЦИК избирает делегатов на совещание: двух большевиков, двух левых эсеров и одного интернационалиста.

По инициативе Викжеля в его помещении состоялось первое совещание представителей социалистических партий и организаций по вопросу о конструировании правительства. На совещании присутствовали представители следующих организаций: ЦК РСДРП (б); ЦК меньшевиков (объединенцев); м-ков-интернационалистов; ЦК ПСР; левых с.-р.; еврейской и польской соцпартии; еврейской партии «Поалей-Цион»; ЦБ объединенных с.-д.-интернационалистов; Совнаркома; ВЦИК; Комитета спасения родины и революции; Петроградской думы; ИК ВСКД; Союза служащих; Потельсоюза — всего 26 человек, помимо членов Викжеля.

Первым выступил Каменев, заявивший от имени ВЦИК, что «соглашение возможно и необходимо». Условиями соглашения выдвигается: платформа II Съезда Советов, ответственность перед ВЦИКом советов, соглашение в пределах всех партий, входящих в коалицию советов, т. е. от большевиков до народных социалистов включительно. «Для ВЦИКа на первом месте стоит программа правительства и его ответственность, а отнюдь не личный его состав», заканчивает Каменев.

Вайнштейн и Гендельман высказываются против участия большевиков в правительстве и считают невозможным «решать спор силою оружия». Присоединяясь в основном к этой точке зрения, Дан предлагает распустить ВРК, признать II Съезд Советов несостоявшимся, прекратить террор, отказать большевикам в участии их представителей в правительстве, ибо участие большевиков «слишком ослабило бы власть» и лишило бы правительство авторитета и признания страны.

Сокольников заявляет, что ЦК большевиков в основном разделяет позицию Викжеля и предлагает социалистическим партиям разделить вместе с ними власть.

С примирительною речью выступил Мартов, призывавший к «смелому соглашению обоих лагерей демократии» на основе переговоров о немедленном мире, передачи земель земельным комитетам, безотлагательного созыва Учредительного собрания, конструирования правительства, ответственного не только перед советами, но и опирающегося «на все демократические, организованные элементы и учреждения, вышедшие из всеобщего избирательного права». Участие цензовиков в правительстве Мартов отвергает; вопрос о личном и партийном составе правительства он считает второстепенным.

После прений избирается комиссия, которой поручено конкретизировать внесенные предложения и представить следующему заседанию определенные предложения. В состав комиссии вошли: Дан, Каменев, Рязанов, Сокольников, представители Викжеля, Петроградской думы, ЦК ПСР. Комиссия работала всю ночь.

Поздно вечером Викжель телеграфно приостановил начало железнодорожной забастовки, «ввиду происходящего совещания по вопросу примирения и образования нового правительства».

Обсудив вопрос о реорганизации ВРК, ВЦИК делегировал в его состав для «органической работы» 14 человек — членов ВЦИК.

На заседании ВРК организован продовольственный отдел. Отказано в выдаче оружия Центральному комитету крестьянского союза. Делегации Петроградской городской думы заявлено (в порядке частной информации), что ВРК не согласен на объединение ВЦИКа советов с Временным советом республики.

ВРК назначил полковника Муравьева (лев. с.-р.) главнокомандующим по обороне Петрограда и опубликовал приказ об объявлении Петрограда и его окрестностей на осадном положении.

За подписями председателя Петроградского совета Троцкого и председателя ВРК Подвойского отдан приказ районным советам и фабкомам Петрограда немедленно выдвинуть наибольшее число рабочих для рытья окопов, сооружения баррикад и укрепления проволочных заграждений, не останавливаясь перед прекращением работ на фабриках.

В ночь на 29 октября в Петрограде произошло юнкерское восстание, организованное Комитетом спасения. Руководили восстанием Гоц (член ЦК ПСР) и Полковников (командующий войсками округа при Временном правительстве). Юнкера захватили три броневика и телефонную станцию.

Утром войска ВРК (моряки и красногвардейцы) окружили Владимирское военное училище и предложили юнкерам без боя сдать оружие. Последние ответили пулеметной стрельбой, вызвавшей много жертв. Все же матросы овладели зданием. Часть юнкеров была арестована и обезоружена; остальные успели бежать. Среди восставших юнкеров много тех, которые уже были арестованы в октябрьские дни, но освобождены ВРК под честное слово. После этого без боя сдались Павловское военное училище, ударники во дворце Кшесинской, Инженерный замок, инженерное училище. Телефонная станция была взята в результате перестрелки.

Рано утром руководители юнкерского восстания разослали по всей Россия телеграмму, в которой, сообщая о первых победах юнкеров в Петрограде, предлагали

«оказать всемерную поддержку комиссарам и офицерам, исполнять приказы командующего «Армией спасения» Полковникова и арестовывать всех комиссаров так называемого ВРК… Всякое промедление будет рассматриваться как измена революции и повлечет за собой принятие самых решительных мер».

Телеграмма подписана: председатель Совета республики Авксентьев; председатель Комитета спасения Гоц; комиссар Временного комитета спасения при командующем «Армией спасения» Синани и член военной комиссии ЦК ПСР Броун. В эсеровских и меньшевистских газетах телеграмма не печаталась, впоследствии ее авторы отказались признать факт отсылки телеграммы.

Бывший министр внутренних дел Временного правительства Никитин, в связи с юнкерским восстанием, разослал телеграмму о том, что «события в Петрограде развиваются благоприятно… население относится к большевикам с ненавистью. Временное правительство принимает необходимые к восстановлению деятельности всего правительственного аппарата меры, опираясь на полную поддержку служащих…»

По свидетельству Керенского, восстание юнкеров в Петрограде было согласовано с ним и должно было происходить в соответствии с ходом военных действий казачьих частей Краснова, но, «спровоцированное преждевременно», оно потерпело неудачу. Во время боев Чайковский (н. с.) и Авксентьев (с.-р.) объезжали казачьи полки с просьбой о помощи юнкерам, однако казаки этой помощи не оказали. С подавлением юнкеров, замечает Керенский, «наш отряд не мог больше ни на что рассчитывать в СПб». Весь день 29-го войска Керенского — Краснова готовились к бою, предполагая начать его на рассвете. В распоряжении Керенского было 700 казаков, артиллерия, один блиндированный поезд и один полк пехоты. Фронт войск ВРК проходил по высотам Пулкова.

Генерал Духонин отправил в Новочеркасск Каледину телеграмму, в которой просит послать войска на помощь Рябцеву в Москву и Краснову под Петроград. Секретной телеграммой главкому Юго-Западного фронта (Киев) Духонин просит выслать в Могилев для охраны Ставки первый революционный полк.

ВРК, к которому Викжель обратился с просьбой о пропусках для делегации, принял следующее решение: «Не входя в обсуждение цели поездки делегации железнодорожников к Керенскому, выдать пропуск для поездки».

Вечером делегация Викжеля (Плансон —н. с., Крушинский — л. с.-р., Сенюшкин — м-к) посетила Керенского в Гатчине и информировала его о позиции Викжеля, предлагая присоединиться к ней. Керенский попросил предоставить ему поезд в Могилев для совещания с армейскими организациями и министрами Временного правительства, на что получил согласие делегации.

Состоялось совещание полковых представителей Петроградского гарнизона. По первому вопросу выступил Ленин. Политику СНК он характеризовал так:

«Это не политика большевиков, вообще не политика «партийная», а политика рабочих, солдат и крестьян, т. е. большинства народа… Мы не проводили программы большевиков и в земельном вопросе; наша программа взята целиком из крестьянских наказов».

Информируя о восстании юнкеров, Ленин говорит:

«Мы взяли власть почти без кровопролития. Если были жертвы, то только с нашей стороны… Политическое положение свелось теперь к военному. Не теряя ни одного часа, нужно организовать штаб… задача которого — сосредоточение материальных сил, обеспечение солдат всем необходимым…»

С докладом об условиях соглашения с социалистическими партиями и о восстании юнкеров выступил Троцкий. После него выступали представители с мест, информируя о настроении гарнизона. Представитель крейсера «Аврора» заявил: «Наши пушки — к вашим услугам».

Затем была избрана контрольная комиссия для проверки действий штаба, и было решено, что она вместе с СНК назначит начальника штаба и командующего округом.

По вопросу о вооружении частей снова выступил Ленин. В своей речи он указал, что

«отсутствие военного порядка и связей чувствовалось очень остро. Всеми силами надо взяться за дело, самим проверять каждое действие… Рабочие вам в этом придут на помощь… Проверяйте каждое сообщение, ни на кого не полагаясь».

Водворение порядка в городе решено поручить райсоветам.

«В этой совместной работе солдаты будут учить рабочих владеть оружием. Наша задача — всеобщее вооружение народа и отмена постоянной армии. Вам нужно слиться с рабочими. Надо, чтоб каждая часть вместе с организацией рабочих заботилась о том, чтоб все нужное для этой борьбы было запасено. У вас есть такое средство, какого никогда не было у буржуазии; у них есть только одно средство — купить, а вы можете снестись с самими рабочими, производящими все это».

Петроград обеспечен хлебом на 4 ½ дня.

Явившимся вечером для переговоров с КОБ членам МВРК Ногину и Ломову Руднев (председатель КОБ) предъявил ультиматум, заключавший в себе требования: безоговорочной сдачи МВРК и суда над членами его, расформирования большевистских полков, передача власти в Москве городской думе, большевики должны объявить, что борьба велась с ними, а не с советами, осуществление перемирия возлагается не на КОБ, а на военную власть. Представители Викжеля потребовали у обеих сторон объявления перемирия. Перемирие заключено на сутки: с полуночи с 29-го на 30-е.

Ожидая обещанной с фронта поддержки, Рябцев шел на незначительные уступки, в то время как МВРК (по свидетельству его члена Игнатова) шел на большие уступки политического и военно-технического характера.

Весь день обе стороны вели бой с большим упорством. Войсками МВРК были взяты Симоновские пороховые склады, Курско-Нижегородский и Александровский вокзалы, почтамт и телеграф, интендантский склад и др.

Навстречу двигавшимся на Москву с фронта контрреволюционным войскам был послан заведующий разведкой войск МВРК Максимов для агитации среди войск и для принятия мер к недопущению их в Москву.

В ночь с 11 на 12 ноября (с 29 на 30 октября), несмотря на объявленное перемирие, юнкерами в Кремле была расстреляна рота 56-го полка. Она была выпущена в ворота и взята под перекрестный огонь; нарушено также перемирие в районе Брянского вокзала.

Общегородское собрание рабочих Воронежа осудило резолюцию, принятую Советом против новой власти, требует ее пересмотра и заявляет, что рабочие приступают к переизбранию членов Совета: с.-р., меньшевиков и других, идущих против революции. Намечен состав будущего ВРК: 3 б-ка и 2 левых с.-р.

В ночь на 30-е КОБ совместно с начальником гарнизона разоружили 682-ю дружину, настроенную большевистски. Экстренное заседание ВРК решило немедленно выступить против КОБ.

В Самаре Совет единогласно потребовал от ревкома энергичной борьбы со всякими дезорганизаторскими выступлениями против советов.

Красноярский Совет взял власть в свои руки и арестовал комиссара Временного правительства. В знак протеста служащие частных госучреждений бастовали в течение двух недель.

В Николаеве Совет большинством 116 против 96 отверг предложение фракции большевиков о взятии власти в свои руки.

В Харькове пленум Совета принял резолюцию о передаче власти советам в виде коалиции партий от б-ков до н. с. включительно.

Опубликовано обращение Кавказского краевого центра советов, в котором большевистский переворот рассматривается как начало неизбежного торжества контрреволюции, предотвратить которое может только «мирная ликвидация восстания на основе соглашения со всей революционной демократией».

В ночь на 29-е Доррер (помощник представителя Временного правительства в Туркестане генерала Коровиченко по гражданской части) просит Туркестанский краевой совет (в большинстве правосоциалистический) оказать ему содействие начать мирные переговоры «с восставшими», которыми руководит Ташкентский совет. До 5 часов утра 30 октября идут переговоры.

Условия Доррера: разоружение рабочих, прекращение забастовки, расформирование 1-го полка, вооружившего рабочих. Условия ж.-д. мастерских: разоружение и отправка на фронт школы прапорщиков, сдача броневиков, восстановление Совета в его правах, Коровиченко и Доррер должны подать в отставку. В итоге условия рабочих приняты.

Под председательством Косиора состоялось заседание Петроградского Комитета большевиков. В прениях по докладу о текущем моменте выступали: Молотов, Зиновьев, Фенигштейн и др. Принята резолюция, в которой ПК, считая основной задачей момента осуществление на местах и в центре лозунга «Вся власть советам», требует при переговорах с другими социалистическими партиями (речь идет о совещании при Викжеле) не делать никаких уступок из принятой большинством советов программы и высказывается за решительное наступление по всему фронту против контрреволюции.