Corriere della Sera: «США в хаосе из-за России»

Рим, , 17:21 — REGNUM После теракта в Нью-Йорке газета Il Corriere della Sera 1 ноября задалась вопросом: что толкает США в пучину хаоса? Это не только терроризм, но также и первые ареста прокурора, расследующего Russiagate.

Как считает автор статьи Массимо Гаджи, материализуется наиболее опасный сценарий для США: страна, скользящая к сценариям институционального кризиса, одновременно увеличиваются внутренние и внешние угрозы: терроризм, Россия, ядерные ракеты в Северной Корее, признания бывшего главы избирательного штаба Пола Манафорта. Однако гипотеза об импичменте кажется журналисту пока маловероятной. Поскольку на данный момент нет неопровержимых доказательств о прямой ответственности Трампа в «сговоре с врагом».

Но первые шаги Боба Мюллера указывают, что прокурор настроен серьезно и пойдет далеко: сюрприз советника предвыборного штаба по внешней политике Пападопулоса — только первый шаг на пути, которого боятся в Белом доме, ведь он может привести к брату и сыну президента. Кажется, что Пападопулос все же встречался с представителями Кремля и обсуждал, как победить Хиллари Клинтон на выборах. По мнению некоторых американских юристов прокурора Мюллера следует обвинить в сговоре. Кто-то призывает президента избавиться от федерального прокурора, если он хочет спастись.

«Это будут ужасные дни, не будет счастливого конца для Америки, как в «Watergate». Это совсем другой случай. И все гораздо серьезнее», — пишет Il Corriere della Sera.

Watergate представлял собой серьезную угрозу, но все успешно разрешилось. Сегодня же панорама информации переживает шок из-за цифровой революцией и завалена поддельными новостями под «влиянием иностранных держав». Трамп может уволить Мюллера, но реакция Конгресса и истеблишмента будет непростой. С республиканцами, вероятно, приведет к расколу.

Ключом к решение проблемы, как считает издание, может быть вопрос продажи американского урана в Россию, о которой трубит Трамп в качестве доказательства того, что предала страну Клинтон, а не он. Кажется, что это утешение, чтобы защищать себя и активизировать электорат, на который произвело впечатление слово «уран». Фактически, важная сделка была решена не государственным секретарем, а должностными лицами министерства. Однако сделка была под наблюдением отдела ФБР, в то время под руководством Мюллера.

Короче говоря, попытка вывести вопрос урана на передний план означает задать вопрос самому Мюллеру, который должен начать расследования с себя.

Автор статьи считает, что если это случится, стоит ожидать огненной конфронтации между Белым домом и Конгрессом и что самое страшное в нынешней ситуации для Америки заключается в том, что любой «импичмент, результат, на который рассчитывают демократы, станет триумфом для российских заговорщиков и их способа манипулирования информацией в интернете».

«Русские не обнимали Трампа, потому что они влюбились в него, их целью было обратить страну исторического противника в хаос. Прощай, Watergate: добро выигрывает только в некоторых американских фильмах», — пишет в заключении издание.