Минюст РФ готовит предложения по ответным мерам в отношении Twitter

Москва, , 16:55 — REGNUM Министерство юстиции России подготовит свои предложения по ответным мерам по противодействию вмешательству во внутренние дела России в дополнение к рекомендациям Совета Федерации российским компаниям воздерживаться от размещения своей рекламы в Twitter.

Об этом замминистра юстиции Олег Плохой заявил 1 ноября на расширенном заседании рабочей группы по мониторингу внешних попыток вмешательства в дела России.

По его словам, российское Министерство юстиции подготовило свои предложения в этой сфере.

Напомним, на заседании обсуждалось решение Twitter заблокировать рекламу российских СМИ RT и Sputnik. Окончательный вариант пакета рекомендаций ответных мер должна утвердить комиссия Совета Федерации по защите суверенитета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, администрация Twitter заявила о запрете рекламы со всех аккаунтов RT и Sputnik всего через два часа после того, как главный редактор RT Маргарита Симоньян обнародовала в Twitter детали рекламного предложения, поступившего RT.

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