У мэра Ярославля нашли незадекларированную недвижимость?

Ярославль, , 16:51 — REGNUM Ярославский телеграм-канал «ЯрПолитика» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил о результатах проверки источников доходов мэра Ярославля Владимира Слепцова. Соответствующее заявление в Следственный Комитет в августе 2017 года написал руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Олег Виноградов.

Как сообщает «ЯрПолитика», кроме недвижимости, указанной в декларации о доходах и имуществе, мэр Ярославля имеет в собственности, оформленной на членов его семьи, два земельных участка в элитном коттеджном посёлке рядом с деревней Твердино общей площадью 40 соток. На этих участках расположена группа строений, названная телеграм-каналом «усадьба» и субъективно оцененные в 75 млн рублей.

Сообщается, что в результате проверки следственными органами выяснено, что источником финансирования строительства «усадьбы» является ипотечный кредит размером в 29 млн рублей, выданный на льготных условиях «ФОРА-Банком» близкой родственнице Владимира Слепцова. При этом отмечается, что предварительно ровно такая же сумма была внесена на депозит в том же банке.

Особые отношения к семье Слепцова со стороны «ФОРА-банка» «ЯрПолитика» связывает с недавним решением мэрии Ярославля об изменении разрешённого вида использования крупного земельного участка в пойме реки Которосль.

По информации телеграм-канала, материалы проверки направлены для ознакомления губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову.

Пресс-секретарь Владимира Слепцова Оксана Камбович заявила корреспонденту, что комментировать данную информацию мэр не собирается. В пресс-службе СУ СКР по Ярославской области от комментариев также отказались, упомянув слово «пока».

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM Олег Виноградов, он ещё не получал официального ответа от следственных органов.

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