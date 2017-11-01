При спикере Госдумы создан совет по законотворчеству

Москва, , 16:45 — REGNUM Создан совет при председателе Госдумы по законотворчеству, передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября. Ожидается, что в его состав войдут представители экспертных и профессиональных сообществ, научных сообществ вузов, руководители ключевых комитетов Госдумы, а также представители институтов гражданского общества.

Заместителями председателя совета стали первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») — от нижней палаты парламента и ректор ГУ ВШЭ Ярослав Кузьминов — от экспертного сообщества, ответственным секретарем совета назначен глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Володин пояснил, что «создание совета является частью работы по повышению качества законотворчества, основной целью совета станет системный анализ и комплексная оценка важнейших и резонансных законопроектов».

Новая экспертная площадка позволит сделать законотворческой процесс более эффективным, а принимаемые законы — более качественными, указал спикер Госдумы.

Ожидается, что первое заседание совета состоится до конца ноября.

Уже действуют советы по законодательному обеспечению развития цифровой экономики и совет по развитию городских территорий и общественных пространств.