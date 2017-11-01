Зачем Россия и США кружат над Северной Кореей: Радио REGNUM

Москва, 1 ноября 2017, 17:00 — REGNUM
- Полёт «стратегов»: бомбардировщики США и России патрулируют КНДР;
- Бесчеловечная атака: Москва выражает соболезнования в связи с трагедией в Нью-Йорке;
- На позиции огня: Киев сосредотачивает военную технику на линии разграничения;
- Минуя цены на «чёрное золото»: рубль зависит от притока иностранного капитала;
- Под угрозой уничтожения: в Югре уникальным растениям грозит гибель.
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