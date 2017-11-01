Среда, 1 Ноября 2017 года
17:56:46 МСК

Зачем Россия и США кружат над Северной Кореей: Радио REGNUM

Политика

К чему привёл рост ядерной угрозы со стороны Пхеньяна

Зачем Россия и США кружат над Северной Кореей: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 1 ноября 2017, 17:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Эгоизм США зашкаливает, Крым приходит в себя после диверсии: Радио REGNUM

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Радио REGNUM
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить