В Гдовском районе Псковской области выберут нового главу 12 ноября

г. Гдов, Псковская область, , 16:16 — REGNUM В Псковской области сегодня, 1 ноября, началось досрочное голосование на досрочных выборах главы Гдовского района, которые состоятся 12 ноября 2017 года. Как сообщили ИА REGNUM в областной избирательной комиссии, с 1 по 7 ноября можно будет проголосовать в территориальной избирательной комиссии (ТИК), а с 8 по 11 ноября — в участковых избирательных комиссиях (УИК).

В связи со скандально массовым досрочным голосованием на муниципальных выборах в Пскове и Великих Луках 10 сентября участковым избирательным комиссиям указано тщательно оценивать причины, которые избиратели указывают в заявлениях о возможности проголосовать досрочно, «на предмет их уважительности». Если причина подлежит сомнению, ТИК рекомендует рассматривать такие заявления коллегиально.

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По данным избирательной комиссии Псковской области, на пост главы Гдовского района претендуют шесть кандидатов. Это 32-летний председатель Псковского областного отделения партии «Родина», уроженец Пскова Константин Вилков; 41-летний первый секретарь комитете регионального отделения партии «Коммунисты России», житель деревни Лобановщина Гдовского района Дмитрий Иванов; 60-летний первый заместитель главы Гдовского района, житель Гдова Николай Капитонов (выдвинут «Единой Россией»); 57-летний глава администрации города Гдова, житель деревни Слобода Гдовского района Юрий Павлов (выдвинут партией «Яблоко»); 40-летний директор ООО «ПХМК «Карельский гранит — Псков», житель Пскова Игорь Романов (выдвинут «Партией роста») и 45-летняя фельдшер Сланцевской больницы (Ленинградская область), жительница деревни Быковщина Гдовского района Жанна Романчук — она идёт на выборы от ЛДПР.

Досрочные выборы главы Гдовского района проводится в связи с отставкой с поста главы района Михаила Разумнова, который стал фигурантом уголовного дела и в июле 2017 года сложил полномочия.

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