Штаб Собчак не смущает информация по блогеру Адагамову

Москва, , 16:00 — REGNUM Информация о том, что блогер Рустем Адагамов ранее был объявлен в федеральный розыск, не смущает штаб Ксении Собчак. Об этом заявила официальный представитель журналистки Ксения Чудинова в интервью РИА «Новости».

"У нас в стране довольно много у всех судимостей, — говорит Чудинова. — Очевидно, что на него заведено дело, как на треть Координационного совета (оппозиции) заведены уголовные дела. Нас это не смущает, (это) не связано с политическими делами».

1 ноября 2017 г. на официальной странице штаба Ксении Собчак в соцсети Facebook сообщалось, что российский блогер Рустем Адагамов возглавил предвыборную кампанию телеведущей в социальных сетях и блогах.

В 2013 г. экс-жена Адагамова в интервью RT обвинила блогера в интимной связи с несовершеннолетней в Норвегии. Два года спустя стало известно, что российские правоохранительные органы объявили блогера в розыск, после того как он в очередной раз не пришел на допрос к следователю.

СМИ пока не располагают официальным комментарием следственных органов о результатах проверки в отношении Адагамова.

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