Среда, 1 Ноября 2017 года
16:26:26 МСК

Штаб Собчак не смущает информация по блогеру Адагамову

Политика

1 ноября на официальной странице штаба Ксении Собчак в соцсети Facebook сообщалось, что российский блогер Рустем Адагамов возглавил предвыборную кампанию телеведущей в социальных сетях и блогах

Москва, 1 ноября 2017, 16:00 — REGNUM  Информация о том, что блогер Рустем Адагамов ранее был объявлен в федеральный розыск, не смущает штаб Ксении Собчак. Об этом заявила официальный представитель журналистки Ксения Чудинова в интервью РИА «Новости».

"У нас в стране довольно много у всех судимостей, — говорит Чудинова. — Очевидно, что на него заведено дело, как на треть Координационного совета (оппозиции) заведены уголовные дела. Нас это не смущает, (это) не связано с политическими делами».

1 ноября 2017 г. на официальной странице штаба Ксении Собчак в соцсети Facebook сообщалось, что российский блогер Рустем Адагамов возглавил предвыборную кампанию телеведущей в социальных сетях и блогах.

В 2013 г. экс-жена Адагамова в интервью RT обвинила блогера в интимной связи с несовершеннолетней в Норвегии. Два года спустя стало известно, что российские правоохранительные органы объявили блогера в розыск, после того как он в очередной раз не пришел на допрос к следователю.

СМИ пока не располагают официальным комментарием следственных органов о результатах проверки в отношении Адагамова.

Читайте также: Предвыборную кампанию Собчак в соцсетях возглавил блогер

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы президента России-2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить