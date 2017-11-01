«Ложь от безысходности»: в Крыму прокомментировали новую резолюцию Украины

Симферополь, , 16:07 — REGNUM Резолюция Украины по Крыму, внесенная в Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН, является ложной, а киевские власти с такими решениями выступают от безысходности, заявил 1 ноября вице-министр крымского правительства Георгий Мурадов в эфире радио «Спутник в Крыму».

«Киевские националистические власти с такими резолюциями выступают от безысходности. Спасибо им большое за заботу об украинском и крымско-татарском языках, но у нас все уже обеспечено», — заявил Мурадов.

По его словам, при украинской власти в Крыму не было равноправия трех языков — русского, крымско-татарского и украинского. Сейчас эти языки, отметил вице-министр, стали государственными, а в регионе функционируют и крымско-татарские, и украинские классы в школах.

«И в средствах массовой информации используются эти языки. Поэтому они запоздали со своими предложениями такого рода. Это просто дежурные, повторяющиеся из года в год лживые утверждения», — добавил он.

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Комментируя требование киевских властей отменить запрет «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Мурадов подчеркнул, что до вхождения Крыма в состав России Киев не признавал эту организацию.

«А сейчас, после своих экстремистских и диверсионных действий, «Меджлис крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) тем более не будет признан», — заключил вице-министр.

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Напомним, Украина внесла в Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму. В частности, в резолюции содержится требование к России обеспечить обучение жителей республики на украинском и крымско-татарском языках, а также снять запрет с «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая признана в России экстремисткой в 2016 году.

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