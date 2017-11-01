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РФ «зеркально ответит» на ущемление прав СМИ в США

Политика

Первый заместитель министра юстиции РФ, Олег Плохой, добавил, что разработанные варианты ответных мер в связи с ущемлением прав российских СМИ в США, уже представлены в Совет Федерации

Москва, 1 ноября 2017, 15:54 — REGNUM  Американские СМИ получат «зеркальный ответ» в случае продолжения давления на российские СМИ RT и Sputnik, заявил 1 ноября глава Роскомнадзора Александр Жаров в ходе расширенного заседания в Совете Федерации.

Данное заседание, по информации RT, посвящено вопросам блокирования рекламных аккаунтов RT и Sputnik в социальной сети Twitter.

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Роскомнадзор владеет достаточным количеством инструментов, для «адекватного зеркального ответа», — сказал Жаров, добавив «безусловно, необходимые механизмы имеются в наших руках».

Первый заместитель министра юстиции РФ, Олег Плохой, добавил, что разработанные варианты ответных мер в связи с ущемлением прав российских СМИ в США, уже представлены в Совет Федерации.

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Напомним, 27 октября сервис Twitter запретил размещение на своей платформе рекламных постов аккаунтам российских новостных сервисов Russia Today и ИА Sputnik.

Решение было принято, со слов представителей Twitter, в соответствии с заключением спецслужб США о попытках RT и Sputnik вмешаться в ход выборов с ведома российских властей.

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