«Единая Россия» ждёт, пойдёт ли Путин на очередные выборы президента

Москва, , 15:50 — REGNUM И.о. секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак как гражданин, очень хочет, чтобы Владимир Путин выдвинул свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. Однако, по его словам, следует ждать решения от самого президента. Об этом он заявил 1 ноября на встрече с журналистами, отвечая на вопрос о том, каким будет март 2018 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При этом политик не ответил, какую конкретно позицию займёт «Единая Россия» в случае, если её предполагаемый основной кандидат откажется от борьбы за пост главы государства.

Кроме того, он уточнил, какие перемены ждут «Единую Россию» в ближайшее время.

«Предполагается корректировка её партийной программы, исходя из политической и экономической обстановки, — заявил Турчак. — По моему мнению, необходимо проецирование партийной платформы (либеральной, социальной, патриотической и предпринимательской) с федерального на региональный уровень».

При этом и.о. секретаря генсовета несколько критически отнесся к работе так называемых межрегиональных координационных советов партии, которые, как выразился Турчак, были погонами и приложением к депутатским мандатам.

«В целом по стране есть запрос на обновление, — признал политик. — Он есть и у молодёжи. Мы займёмся подготовкой партийного резерва. Сейчас молодым тяжело пробиться в руководящие органы местным отделений партии. Мы постараемся снять и минимизировать дефицит таких лифтов».

Турчак также уточнил, что молодые, и не только партийные кадры, предполагается специально обучать, хотя это не должно превратиться в то, чем в своё время стала высшая партийная школа.

Кроме того, он упомянул о реформе так называемого предварительного внутрипартийного голосования, настоятельно призвав не обозначать эту процедуру словом «праймериз».

"Надо закрепить модель — при которой это будет единый день голосования, — считает Турчак. — Максимальное количество избирательных участков, открытые дебаты, открытое соперничество. Никакого административного ресурса, для влияния на результаты голосования».

Напомним, что выборы президента РФ должны состояться 18 марта 2018 года. В соответствии с основным законом страны, главу государства выберут путём прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.