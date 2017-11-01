Вооруженные силы Турции в октябре убили 152 курда

Анкара, , 15:43 — REGNUM Силы безопасности Турции за октябрь 2017 года убили 152 члена Рабочей партии Курдистана, сообщает 1 ноября Anadolu.

Спецоперации проходили по всей стране, а также на территории Ирака. Военные, помимо людской силы противника, уничтожили 129 убежищ курдов.

Также были захвачены запасы вооружений, среди которых 120 самодельных взрывчатых вещества, 113 ручных гранат. Кроме того, были арестованы 183 человека.

Рабочая партия Курдистана считается террористической организацией в Турции, Евросоюзе и Соединенных Штатах, ее деятельность на территории этих государств запрещена.

Боевые столкновения турецких вооруженных сил с курдами продолжаются с июля 2015 года, когда между сторонами конфликта были разорваны мирные соглашения.

В столкновениях от рук РПК, по словам официальных турецких источников, погибли порядка 1 тыс. 200 человек. О потерях со стороны курдов не сообщается, как отмечают эксперты, они значительно выше.

Читайте ранее в этом сюжете: Армии Ирака и Турции подошли к контролируемому курдами погранпункту