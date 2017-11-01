Тучи над КНДР сгущаются: бомбардировщики США и РФ патрулируют регион

Лондон, , 15:36 — REGNUM США и Россия отправили свои стратегические бомбардировщики к границам КНДР, 1 ноября сообщает британское издание The Sun.

Американский бомбардировщик B-2, выполненный по технологии стелс («невидимка») и базирующийся на авиабазе Уайтмен в штате Миссури, отправлен к границам Северной Кореи, пишет Sun.

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Также сообщается о плановых полетах над международными водами Японского моря и западной частью Тихого океана российских стратегических турбовинтовых бомбардировщиков Ту-95МС, по классификации НАТО «Bear» («Медведь»). Российские стратегические бомбардировщики сопровождались в воздухе многоцелевыми истребителями Су-35С российских ВКС.

Британское он-лайн издание связывает возросшую активность полетов «стратегов» с ростом ядерной угрозы со стороны Ким Чен Ына, которого Sun называет «тираном».

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Напомним, 27 октября министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что возросла угроза со стороны КНДР «из-за постоянных баллистических пусков и ядерных испытаний».

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Также стоит отметить, что ранее генерал американских ВВС Дэвид Голдфейн отмечал, что очередным шагом в обеспечении боеготовности США станет приведение законсервированных ранее стратегических бомбардировщиков B-52 в боевую готовность.