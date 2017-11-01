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Алишер Султанов стал вице-премьером Узбекистана

Политика

За Султановым сохранена должность председателя правления «Узбекнефтегаз»

Ташкент, 1 ноября 2017, 15:35 — REGNUM  Председатель правления национального холдинга «Узбекнефтегаз» Алишер Султанов назначен заместителем премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова, сообщает 1 ноября «Газета.uz» со ссылкой на источник в правительстве.

Отмечается, что Султанов сохранил за собой должность председателя правления «Узбекнефтегаз». Он возглавит комплекс по вопросам геологии, топливно-энергетический комплекс, химической, нефтехимической и металлургической промышленности.

Должность заместителя премьер-министра ранее занимал Гуломжон Ибрагимов. Он стал и.о. хокима (главы администрации) Ташкентской области.

В администрации Ташкентской области отметили, что предыдущий хокимШукурулло Бабаев был освобожден от занимаемой должности из-за недостатков в работе и искажении отчетных показателей.

Своих постов также лишились хоким Джизакской области Улугбек Узаков, прокурор этого региона ЖамшидФайзиев и прокурор Ташкентской области АзимжонЭргашев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Узбекистане наблюдаются значительные кадровые перестановки. 23 августа 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев освободил от должности вице-премьера Улугбека Розукулова. Он также был снят с поста председателя правления АО «Узавтосаноат».

На место уволенного Розукулова был назначен НодирОтажонов.

Читайте ранее в этом сюжете: Продолжаются кадровые перестановки в Узбекистане: уволен вице-премьер

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Политическая жизнь Узбекистана

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