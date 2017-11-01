Андрей Турчак: «Единая Россия» не нуждается в чистках

Москва, , 15:26 — REGNUM Вектор партийной работы должен сместиться в сторону регионов, заявил 1 ноября на встрече с журналистами исполняющий обязанности секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Ближайшее событие — это съезд «Единой России», а на 9 ноября назначено заседание президиума генсовета, — рассказал он. — Помимо кадровых вопросов будет рассмотрен вопрос подготовки к съезду. Вектор партийной работы должен быть смещён в сторону регионов. Мы сейчас проводим ревизию партийных проектов реализующихся в данный момент. Этот аудит продолжится ближайшие полутора месяцев».

Один из индикаторов, как заметил Турчак, выявление так называемых «мёртвых душ».

«Задача любой политической партии — это победа на выборах, — сказал политик. — Нам предстоит определённая ротация генерального совета. Ротация не менее 10%. Однозначно не менее половины должны быть представлены регионами. Партия сейчас на пике своей формы».

Кроме того, он подчеркнул, что партия на данный момент не нуждается в чистках и в ней нет никаких расколов.

«Имеется чёткая партийная вертикаль на партийном уровне и на уровне субъектов, — заверил и.о. секретаря. — Нет никакого перетягивания одеял».

Напомним, что Андрей Турчак был назначен исполняющим обязанности секретаря генерального совета партии «Единая Россия» 12 октября. В тот же день он сложил с себя полномочия губернатора Псковской области.