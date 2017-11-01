ВТО как повод для Белоруссии помечтать о росте международной торговли?

Минск, , 17:46 — REGNUM Белоруссия до сих пор строит иллюзии о том, что ее положение в торговле с другими странами улучшится после вступления в ВТО. Сегодня, 1 ноября, на встрече с делегацией Всемирной торговой организации белорусский премьер-министр Андрей Кобяков заявил, что республика рассчитывает усилить свои позиции в международной торговле после вступления в организацию.

Кобяков подчеркнул, что с членством Белоруссии в ВТО положение страны в торговле с другими странами усилится, а деловой и инвестиционный климат станет более привлекательным. Также премьер-министр сказал, что в последнее время интерес по этому поводу со стороны МВФ, Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития вырос.

Кобяков оценил визит делегации организации в Белоруссию как «сигнал органам госуправления, бизнес-сообществу о том, что мы уже переходим к серьезным финишным операциям по подготовке страны ко вступлению в ВТО». Чиновник также пообещал сделать все, чтобы выгодно и оперативно закончить переговоры по этому поводу.

По словам премьер-министра, Белоруссия входит в ЕАЭС и, по сути, уже живет по нормам и правилам ВТО, поскольку они стали основой права Евразийского экономического союза. Однако выгоды, как у членов ВТО, Белоруссия от этого не имеет.

Председатель рабочей группы по присоединению Белоруссии к ВТО — постоянный представитель Турции при организации — Кемаль Маденоглу заявил, в свою очередь, что последние переговоры были очень важными для продвижения к завершению процесса вступления республики в организацию. Сегодня члены делегации ВТО встретились также с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. Он заявил, что страна планирует стать полноправным членом ВТО.

Напомним, что Белоруссия ведет переговоры о вступлении в ВТО еще с 1993 года, когда впервые подала соответствующую заявку. За это время республика озвучивала совершенно разные позиции по поводу членства в организации. Изначально планировалось, что Белоруссия, Россия и Казахстан станут членами ВТО как единая таможенная территория, но позднее стороны решили вести переговоры по отдельности, но при этом согласовывая друг с другом свои шаги. После того, как в 2012 году Россия вступила в ВТО, Минск тоже решил активизировать переговоры. Потом, по словам Александра Лукашенко, необходимость вхождения в организацию у страны отпала, но через некоторое время белорусские власти вновь увидели в этом для республики выгоду.

По мнению многих экспертов, Минском движет не экономика, а политика. Вступив в ВТО, Белоруссия хочет увеличить свой вес на международной арене, усилить свою позицию на переговорах с Россией.

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Более 20 лет ВТО особенно не обращала внимание на Белоруссию. Но в последние годы подход международной организации изменился. В борьбе за постсоветское пространство, которое развернулось между ЕАЭС и Евросоюзом, ВТО показала свою заинтересованность в Белоруссии. В частности, потому что организация хочет использовать республику как рынок сбыта своей продукции. При этом ВТО призывает Минск снижать «зависимость» от России. Белоруссия, систематически делая реверансы в сторону Запада, следует этим «рекомендациям».

Однако со вступлением в ВТО Белоруссия рискует стать не более чем рынком сбыта некачественных и дешевых товаров из стран ВТО. Несмотря на то, что чисто формально Всемирная торговая организация может предоставить Белоруссии возможность выйти на новые рынки, на деле республике особенно нечего предложить, кроме как калийные удобрения и нефтепродукты, которые полностью производятся из российской нефти. Например, попытка с экспортом белорусской сельскохозяйственной продукции в ЕС уже провалилась.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в начале октября Владимир Макей сообщил, что переговоры о вступлении страны в ВТО получили новый импульс, поэтому Белоруссия уже в скором времени может стать членом организации.

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