Патрушев обсудил с Рахмоном вопросы безопасности в Центральной Азии

Душанбе, , 15:18 — REGNUM Таджикистан после пережитых нелегких периодов сегодня развивается в условиях стабильности и мира, заявил 1 октября журналистам Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.

В Душанбе он провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, в ходе которой стороны обсудили вопрос о взаимодействии в сфере безопасности, а также общую ситуацию в странах Центральной Азии. Патрушев подчеркнул, что страны Центральной Азии, Россия и Таджикистан должны объединить усилия для ответа на те вызовы и угрозы, которые стоят перед ними.

«Таджикистан сравнительно недавно по историческим временам столкнулся с угрозами терроризма и пережил нелегкие периоды. Сейчас Таджикистан живет в условиях стабильности, спокойствия и заинтересован, чтобы эта работа проводилась совместными усилиями», — сказал Патрушев.

Он пояснил, что в ходе встречи Рахмоном обсуждалось взаимодействие в сфере обеспечения стабильного развития Афганистана. Для достижения этой цели две страны готовы оказать «содействие Афганистану в борьбе с терроризмом и угрозами».

Ранее Патрушев встретился с советником президента по национальной безопасности Афганистана Ханифом Атмаром и обсудил с ним перспективы развития военно-технического сотрудничества, а также противодействие терроризму и наркотрафику.

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