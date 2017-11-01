Рахмон и Патрушев обсудили вопросы в сфере безопасности в Душанбе

Душанбе, , 15:20 — REGNUM В Душанбе во Дворце нации прошла встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона и Секретаря совета безопасности РФ Николая Патрушева, в ходе которой стороны обсудили в том числе вопросы в сфере безопасности, сообщает 1 ноября пресс-служба президента республики.

В начале встречи Рахмон заявил об устойчивом развитии важного сотрудничества стратегических партнеров — России и Таджикистана, в том числе в сфере безопасности.

«Укрепление сотрудничества в сфере безопасности наравне с другими приоритетными направлениями является важнейшим фактором расширения двустороннего взаимодействия», — подчеркнул президент.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружества независимых государств (СНГ), а также Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Стороны отметили, что для противостояния угрозам современного мира, укрепления оборонного потенциала пограничных войск и решения региональных проблем в связи с угрозами из Афганистана должны быть приняты совместные решения.

Кроме того, на встрече были рассмотрены вопросы развития военно-технического сотрудничества, укрепления оборонного потенциала пограничных войск и вооруженных сил республики.

Напомним, ранее в Астане прошла встреча между представителями Советов безопасности Казахстана и Таджикистана, в ходе которой стороны обсудили вопросы укрепления партнерства между странами в сфере безопасности.

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