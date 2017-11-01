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Хуситы потеряли 20 районов к югу от столицы Йемена

Политика

В настоящее время идут кровопролитные бои

Хуситы потеряли 20 районов к югу от столицы Йемена
Иван Шилов © ИА REGNUM
Война в Йемене

Сана, 1 ноября 2017, 15:12 — REGNUM  Сторонники свергнутого президента Йемена Мансура Хади захватили 20 районов к востоку от столицы государства города Сана, сообщает 1 ноября Alarabiya.

Прежде данные территории были подконтрольны хуситам, на стороне которых сражаются военные, верные свергнутому в результате «Арабской весны» президенту Али Абдалле Салеху.

Как заявил бригадный генерал Абду Маджали, боевые действия продолжаются, с обеих сторон много убитых и раненых.

В операции против хуситов также принимала участия коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией.

Напомним, гражданская война в Йемене началась в 2014 году, когда хуситы захватили большую часть страны включая столицу Сана. В 2015 году в конфликт вмешалась Саудовская Аравия, что привело к эскалации конфликта.

Ситуация в Йемене близка к гуманитарной катастрофе, в результате военного конфликта и повреждений инфраструктурных объектов, в стране вспыхнула эпидемия холеры, от которой уже погибли несколько тысяч человек.

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Ситуация в Йемене

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