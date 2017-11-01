Собчак в Крыму ловить нечего

Симферополь, , 14:56 — REGNUM Любой человек, желающий баллотироваться на выборах президента России, должен стоять на позициях её национальных интересов, поэтому Ксения Собчак не найдёт поддержки среди народа, особенно в Крыму. Такое мнение 1 ноября во время телемоста Симферополь — Москва высказал заместитель председателя Совета министров РК — постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов, комментируя различные провокационные заявления так называемой теледивы по поводу российского полуострова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Она правильно отказывается от агитации своей кандидатуры в Крыму, поскольку тут ей нечего делать. Никакой поддержки она не встретит, кроме глубокого негативного отношения всего народа Крыма», — отметил вице-премьер.

По его мнению, любой человек, желающий баллотироваться на выборах президента России, должен стоять на позициях национальных интересов страны.

«Он не может высказывать интерпретации, которые передаются зарубежными странами и их представителями, подхватывать их и пытаться защищать. Это уже позиция не кандидата в президенты России, а какой-нибудь другой страны», — подчеркнул Мурадов.

Как сообщало ИА REGNUM, скандальная телеведущая, объявившая о своих намерениях баллотироваться в президенты России на выборах 2018 года, предложила недавно провести на полуострове ещё один референдум о самоопределении.

«Россия нарушила свои международные обязательства. И это основная точка отсчёта. В Крыму живут люди. Мы не можем к ним отнестись, как к субъектам геополитики. Я вижу выход из ситуации через новый независимый референдум, который подразумевает разные точки зрения», — отмечала Собчак.

Она также заверила общественность в том, что не поедет агитировать избирателей в Крым, поскольку сама считает его украинской территорией.

Читайте по теме: Предложения Собчак по Крыму — позиция продажных предателей

В ответ власти Крыма попросили Собчак не спекулировать на «острой» и серьёзной теме территориальной принадлежности полуострова

Читайте ранее в этом сюжете: Кто позволил Собчак безнаказанно трогать Крым?