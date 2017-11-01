Сирийская оппозиция: Россия пытается помешать ООН разрешить конфликт в САР

Дамаск, , 14:36 — REGNUM Россия своим конгрессом по Сирии пытается помешать работе ООН по разрешению конфликта в этой стране, сообщает Associated Press.

С таким заявлением выступила Ализа Мафредж, один из высокопоставленных членов Высшего комитета по переговорам (ВПК). По ее словам, Россия «прикладывает большие усилия для прекращения» процесса ООН.

Она также написала на своей странице в Twitter, что Москва своим приглашением создает «тактическую параллель», которая угрожает подорвать попытки достичь политического разрешения конфликта.

Напомним, по инициативе Москвы 18 ноября в Сочи должен состояться Конгресс сирийского национального диалога, на который приглашены представители более 30 различных движений и партий из Сирии. Среди приглашенных были как силы, выступающие на стороне официального Дамаска, так и представители оппозиции.

Необходимо также отметить, что Высший комитет по переговорам является оппозиционной организацией, учрежденной в начале 2016 года при поддержке Саудовской Аравии. Члены этого комитета против сохранения в новом переходном правительстве Сирии Башара Асада, выступая за формирование переходного руководящего органа.

Именно этим они, в частности, объясняли свой отказ от продолжения переговоров по мирному урегулированию конфликта в Сирии в 2016 году.

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