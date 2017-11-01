«Аваков дал команду провести обыски и арестовать сына Порошенко»

Киев, , 14:41 — REGNUM На Украине правоохранители продолжают расследование в деле о коррупции по делу «рюкзаков Авакова», которые закупались по сильно завышенным ценам для бойцов Нацгвардии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что вчера, 31 октября, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, экс-замминистра МВД Сергея Чеботаря и представителя коммерческой фирмы Sl-ira, победившей на скандальном тендере.

После следственных действий в НАБУ, объявления подозрения и обследования в больнице Авакова-младшего и экс-заместителя главы МВД доставили в изолятор временного содержания Нацполиции, поскольку у НАБУ нет своего СИЗО. В ближайшее время — во второй половине дня 1 ноября — ожидается судебное заседание.

В свою очередь, сам министр внутренних дел Арсен Аваков уже попросил экспертов комментировать его отношения с президентом Украины Петром Порошенко «без передергиваний и спекуляций».

«Комментаторам моих отношений с президентом: перейдите из мира фантазий в реальность — это не кино и не игра. Не нужно передергиваний и спекуляций. А то, как начитаешься, то и «Карточный домик» смотреть дальше не надо — вы расписываете круче», — заявляет министр.

Кроме того, сегодня же глава САП Назар Холодницкий отметил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить суд арестовать трех задержанных по делу о закупке рюкзаков для Нацгвардии по завышенной стоимости с правом внесения залогов порядка 5 млн гривен. По его словам, фигурантам дела грозит от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«В настоящее время лица находятся в изоляторе временного содержания. Детективами были направлены прокурорам на согласование ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения соответствующих залогов всем трем подозреваемым. В настоящее время, насколько я знаю, подозреваемые знакомятся с ходатайствами о мере пресечения. САП будет просить содержание под стражей для всех трех с альтернативой внесения залога по 5 млн грн. (186 тыс долл. — ред.) для бывшего заместителя министра внутренних дел и физического лица (Аваков-младший — ред.) и 4 млн грн. (148 тыс долл.) для предпринимателя, который якобы изготавливал эти рюкзаки (Владимира Литвина — ред.)», — сказал Холодницкий на брифинге в Киеве.

При этом он не стал опровергать наличие давления на САП после задержания сына главы МВД, хотя и не сообщил подробности.

«Но если бы мы оглядывались на такое, то ни одного дела не было бы», — добавил Холодницкий.

В то же время украинские эксперты и политологи не верят в то, что судебная и правоохранительная системы Украины способны наказать сына главы МВД Украины, который был уличен в коррупционных действиях.

Например, директор Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук считает, что в настоящее время идут переговоры между президентом Порошенко и Аваковым.

«Понятно, что сына Авакова «отмажут» через суд после того, как его папа договорится с Порошенко. Но мы хоть немного повеселимся… Аваков написал в Твиттере, что у них с Порошенко всё хорошо. Значит, идет душевная грызня двух гиен… Источник в МВД: Аваков дал команду провести обыски и арестовать сына Порошенко», — шутит Корнейчук.

Вместе с тем, по его словам, арест Авакова-младшего был одобрен Вашингтоном, более того: активность НАБУ против сына главы МВД Украины — это прямой сигнал из Вашингтона, что подконтрольных радикалов сейчас нельзя использовать в политических разборках.

«Впрочем, ведь в игру могут включиться и другие силы. Как мы видели в январе 2014-го, когда вдруг появился некий «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И относительно мирный Майдан перешел в кровавое русло…» — анализирует Корнейчук.

А вот главный редактор издания «Остров» Сергей Гармаш считает, что отказ министра МВД охранять правительственный квартал, который совпал по времени с задержанием сына, показывает «беззащитность» президента Порошенко.

«Тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот хлам под Радой — больше не намерены. Дал команду снять силы МВД с охраны периметра», — написал Аваков в Твиттере. «Хлам!»… Только в нашей стране государственный чиновник может так написать о гражданах и избирателях. И как будто они их охраняли! Вы ж себя от них охраняли! А вообще вся эта ситуация показала, насколько серливая сейчас у нас власть… В свете задержания сына Авакова НАБУ, ситуация со снятием министром МВД «охраны» с палаточного городка возле Рады выглядит как давление на Порошенко, демонстрация ему его беззащитности в случае, если сына не отмажут…» — отметил Гармаш.

В то же время стало известно, что решение Окружного админсуда, которым процедура торгов «рюкзаков Авакова» и их результаты признаны законными, выносил «скандальный» судья Евгений Аблов, который 9 декабря 2013 обязал «Беркут» разогнать т.н. «евромайдан».

"МВД выступило с официальным заявлением относительно дела «рюкзаков Авакова» сына Авакова. В этом заявлении прекрасное все. Хотя бы то, что Аваков использует всё министерство для защиты своего сына… Меня больше заинтересовал один аргумент, который использует МВД в своем заявлении — мол, есть решение Окружного админсуда Киева, которым признано процедуру торгов «рюкзачков» и их результаты законными», — информирует юрист, член общественного совета при НАБУ Роман Маселко.

Напомним, в феврале 2016 года программа «Схемы» (выходит на «Радио Свобода») обнародовала тайную видеозапись, предположительно сделанную в декабре 2014 года в кабинете Чеботаря. На ней хозяин кабинета якобы договаривается о сомнительной процедуре госзакупки партии рюкзаков для областных управлений МВД с человеком, которого авторы расследования идентифицировали как сына Авакова.

Как сообщалось, в июле 2015 года Генпрокуратура Украины начала уголовное производство в деле о закупке рюкзаков для Нацгвардии. В сентябре 2016 года глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявлял о завершении следствия.

«Мы провели расследование, установили, что эти рюкзаки не отвечают установленным стандартам, то есть и ткань не та… и цены, соответственно, должны были быть другими. Может, в начале октября проинформируем общественность о завершении дела с хэштегом «рюкзаки Авакова», — обещал Холодницкий.