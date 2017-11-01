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Обращение Украины в ООН — вмешательство во внутренние дела России

Политика

«Украина всё никак не может определиться со своей позицией»

Симферополь, 1 ноября 2017, 14:35 — REGNUM  Украина всё никак не может определиться со своей позицией по Крыму и продолжает выступать с жалкими конъектурными запросами в ООН, по сути, призывая к вмешательству во внутренние дела России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Вячеслав Смирнов, комментируя обновлённую резолюцию Украины по Крыму, внесённую в Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН.

«Это обращение Украины в ООН очень странное. Это, конечно, вмешательство во внутренние дела России. Одно дело не признавать присоединение Крыма к России и совсем другое — требовать льгот и преференций для своих бывших граждан на территории РФ. Украина всё никак не может определиться со своей позицией и делает жалкие конъектурные запросы в ООН», — подчеркнул политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, авторы резолюции настаивают на снятии запрета с Меджлиса крымско-татарского народа (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В России объединение отнесено к числу экстремистских и запрещено с 2016 года.

Помимо этого в документе подчёркивается необходимость обеспечения обучения на украинском и крымскотатарском языках, а также возможность свободного доступа международных организаций на полуостров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крым — через ООН: хозяевам украинской власти нужны базы НАТО

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