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Астанинский процесс: Конфликт в Сирии необходимо решать политическим путем

Политика

Принятый в ходе переговоров документ призывает к продвижению политического урегулирования конфликта в Сирии на женевской площадке под эгидой ООН

Астана, 1 ноября 2017, 14:36 — REGNUM  По результатам седьмого раунда переговоров Астанинского процесса страны гаранты — Россия, Иран и Турция сделали общее заявление об урегулировании военно-политического конфликта в Сирии только на политическом уровне. Об этом сообщили 1 ноября в пресс-службе МИД Казахстана.

Принятый в ходе переговоров документ призывает к продвижению политического урегулирования конфликта в Сирии на женевской площадке под эгидой ООН.

Страны-гаранты отмечают, что создание зон деэскалации в Сирии способствовало прогрессу в борьбе с террористами из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Джабхатан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористических группировок.

Участники Астанинского процесса отметили необходимость наращивания гуманитарной помощи в Сирии и расширения мер доверия за счет обмена пленными, передачи тел погибших и поиске пропавших без вести.

«Мы надеемся, что все достигнутые договоренности будут полностью выполнены», сказал глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал процесс в Астане и выразил надежду на содержательные переговоры в Женеве.

Как сообщало ИА REGNUM, седьмая встреча между участниками Астанинского процесса прошла в столице Казахстана 30 и 31 октября 2017 года. В пленарном заседании 31 октября приняли участие страны-гаранты — Россия, Иран и Турция, представители сирийской оппозиции, сирийского правительства, ООН и США.

Важным шагом на пути урегулирования ситуации в Сирии в предыдущих раундах стало принятие решения о создании зон деэскалации. Соответствующий меморандум был подписан 4 мая 2017 года в ходечетвертого раунда переговоров в Астане.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане начался седьмой раунд Астанинского процесса

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Война в Сирии

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