Казахстан намерен запросить у мессенджеров доступ к сведениям пользователей

Астана, , 14:35 — REGNUM Казахстан планирует запросить у зарубежных соцсетей и мессенджеров доступ к сведениям о соединениях казахских пользователей, сообщается 1 ноября на сайте министерства оборонной и аэрокосмической промышленности республики.

«Планируется проведение переговоров с администрациями зарубежных социальных сетей и мессенджеров о размещении их серверов на территории Казахстана для получения доступа к сведениям о соединениях казахстанских пользователей», — говорится в опубликованном документе.

Отмечается, что доступ к сведениям связан с планом мероприятий по реализации концепции кибербезопасности «Киберщит Казахстана» до 2022 года и должен быть исполнен в январе 2019 года.

Как следует из документа, ответственным за исполнение назначаются министерства информации и коммуникаций, оборонной и аэрокосмической промышленности, внутренних дел, а также комитет национальной безопасности.

Напомним, проект «Киберщит Казахстана» разрабатывается по поручению президента Нурсултана Назарбаева, который в начале сентября заявил о недопустимости промедления в создании надежной киберзащиты для страны.

Ранее министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов в ходе 72-й Генеральной ассамблеи ООН заявил, что террористам необходимо закрыть доступ к интернету, которые активно используют его для распространения экстремистской идеологии.