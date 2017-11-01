Среда, 1 Ноября 2017 года
14:54:43 МСК

Посольство США в Минске возобновляет выдачу виз белорусам

Политика

Изменения в визовой политике произошли на фоне охлаждения отношений Вашингтона и Москвы

Минск, 1 ноября 2017, 14:22 — REGNUM  В 2018 году все граждане Белоруссии получат возможность оформить туристическую визу в США. Об этом 1 ноября сообщил временный поверенный в делах США в Белоруссии Роберт Райли, передает БЕЛТА.

По словам дипломата, впервые за 10 лет в Минске будет расширен перечень консульских услуг. Первым шагом станет снижение возрастного порога с 70 до 50 лет для желающих получить немиграционную визу. Новая норма вступит в силу 1 ноября и будет действовать в отношении гостевых, туристических и деловых виз (категория В1/В2).

В начале 2018 года у всех белорусских граждан появится возможность подать документы на немиграционную визу, добавил Райли. Теперь местным жителям не придется ехать в соседние страны, оформить визу они смогут в Минске. Более точную дату дипломат не назвал, сославшись на то, что посольству необходимо время на подготовку процедур.

Еще одно нововведение коснется заявителей, чья американская виза любой категории истекла менее года назад. С 1 ноября, независимо от возраста, они могут обратиться за новой визой в Минске. Все прежние процедуры обращения за визами остаются в силе.

Представитель США пояснил, что изменения в визовой политике произошли на фоне охлаждения отношений Вашингтона и Москвы, так как белорусские граждане лишились возможности оформить визу в российской столице.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция, гражданство, паспортизация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить