Посольство США в Минске возобновляет выдачу виз белорусам

Минск, , 14:22 — REGNUM В 2018 году все граждане Белоруссии получат возможность оформить туристическую визу в США. Об этом 1 ноября сообщил временный поверенный в делах США в Белоруссии Роберт Райли, передает БЕЛТА.

По словам дипломата, впервые за 10 лет в Минске будет расширен перечень консульских услуг. Первым шагом станет снижение возрастного порога с 70 до 50 лет для желающих получить немиграционную визу. Новая норма вступит в силу 1 ноября и будет действовать в отношении гостевых, туристических и деловых виз (категория В1/В2).

В начале 2018 года у всех белорусских граждан появится возможность подать документы на немиграционную визу, добавил Райли. Теперь местным жителям не придется ехать в соседние страны, оформить визу они смогут в Минске. Более точную дату дипломат не назвал, сославшись на то, что посольству необходимо время на подготовку процедур.

Еще одно нововведение коснется заявителей, чья американская виза любой категории истекла менее года назад. С 1 ноября, независимо от возраста, они могут обратиться за новой визой в Минске. Все прежние процедуры обращения за визами остаются в силе.

Представитель США пояснил, что изменения в визовой политике произошли на фоне охлаждения отношений Вашингтона и Москвы, так как белорусские граждане лишились возможности оформить визу в российской столице.