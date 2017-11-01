Путин прибыл в Тегеран

Москва, , 14:10 — REGNUM Сегодня, 1 ноября, президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Тегеран, сообщается на сайте Кремля.

В ходе визита президента России состоится трёхсторонняя встреча с президентом Ирана Хасаном Рухани и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Главы трех стран рассмотрят наиболее актуальные вопросы взаимодействия России, Азербайджана и Ирана в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Также будут обсуждены совместные действия по борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркоторговлей и транснациональной преступностью.

Кроме того, главы государств обменяются мнениями по актуальным международным проблемам, перспективам развития культурно-гуманитарного сотрудничества, туристических и молодёжных обменов.

Итогом трехсторонних переговоров станет совместное заявление глав России, Ирана и Азербайджана, в котором будут отражены основные направления дальнейшего взаимодействия государств.

Отметается, что в рабочем порядке Владимир Путин проведен встречи с руководителями Ирана и Азербайджана.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне визита президента РФ в Иран пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что"на повестке дня и двусторонних, и российско-иранских, и российско-азербайджанских переговоров, а также трёхстороннего формата будет взаимодействие в энергетической сфере».

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