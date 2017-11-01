В Узбекистане состоится заседание Совета глав правительств стран СНГ

Ташкент, , 14:03 — REGNUM В Ташкенте 3 ноября состоится заседание Совета глав правительств стран-участников Содружества независимых государств (СГП СНГ), сообщает 1 ноября пресс-служба правительства Узбекистана.

Участие в заседании подтвердили главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

Отмечается, что Азербайджан и Туркмению представят заместители глав правительств, а Молдову — полномочный представитель при уставных и других органов СНГ.

В повестку дня заседания СГП включены проекты 18 документов. В узком формате заседания участники обменяются мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках организации, а также согласуют дату проведения очередного заседания.

«На расширенном заседании с участием членов делегаций будут рассмотрены вопросы торгово-экономического взаимодействия стран Содружества, в том числе в рамках зоны свободной торговли, развития нефтегазового машиностроения, мелиорации земель и контроля таможенной стоимости товаров», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, в рамках заседания будет проведен ряд двусторонних встреч делегаций. Всего на мероприятиях заседания ожидается более 200 гостей — членов официальных делегаций и журналистов.

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