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В Нижегородской области из «Справедливой России» бегут целыми отделениями

Политика

Людей не устраивает стиль руководства главы регионального отделения Александра Бочкарева и позиция главы партии Сергея Миронова

В Нижегородской области из «Справедливой России» бегут целыми отделениями
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Бегство

Нижний Новгород, 1 ноября 2017, 13:55 — REGNUM  В Нижегородской области начался массовый исход из партии членов «Справедливой России». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил бывший глава местного отделения партии в Дзержинске Анатолий Шеин.

По его словам, членов партии не устраивает деятельность Александра Бочкарева на посту главы регионального отделения, превратившего партийную работу в «частный бизнес в интересах одного человека».

Кроме того, справороссы недовольны позицией главы партии Сергея Миронова, настойчиво навязывающего региональному отделению Бочкарева в качестве председателя.

В знак протеста руководители десятка местных отделений уже написали заявления о сложении полномочий и выходе из партии. Их поддержали рядовые члены партии, состоящие в этих отделениях.

В ряде случаев отделения «Справедливой России» в районах Нижегородской области ликвидируются полностью.

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Партийное строительство

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