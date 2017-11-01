В Нижегородской области из «Справедливой России» бегут целыми отделениями

Нижний Новгород, , 13:55 — REGNUM В Нижегородской области начался массовый исход из партии членов «Справедливой России». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил бывший глава местного отделения партии в Дзержинске Анатолий Шеин.

По его словам, членов партии не устраивает деятельность Александра Бочкарева на посту главы регионального отделения, превратившего партийную работу в «частный бизнес в интересах одного человека».

Кроме того, справороссы недовольны позицией главы партии Сергея Миронова, настойчиво навязывающего региональному отделению Бочкарева в качестве председателя.

В знак протеста руководители десятка местных отделений уже написали заявления о сложении полномочий и выходе из партии. Их поддержали рядовые члены партии, состоящие в этих отделениях.

В ряде случаев отделения «Справедливой России» в районах Нижегородской области ликвидируются полностью.