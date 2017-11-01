Александр Дремлюгин, , 14:31 — REGNUM

С наступлением холодов в Крыму вновь стало жарко — аккурат между буржуйским Хэллоуином и Днём народного единства на полуострове другом за другом вышли из строя линия электропередач и два газовых трубопровода, оставив несколько тысяч людей без тепла. Ряд косвенных фактов указывают на то, что череда аварий не случайна, однако власти пока воздерживаются от официальных заявлений о теракте.

Ночной обрыв

Вечером 31 октября на газораспределительной станции возле Алушты одновременно с прекращением подачи электроэнергии из-за обрушения опоры ЛЭП специалисты зафиксировали снижение давления газа. При осмотре места происшествия было обнаружено внешнее повреждение линии газопровода.

По данным регионального управления МЧС, авария оставила без газоснабжения от полутора до двух тысяч человек в населённых пунктах Виноградное, Кипарисное, Малый Маяк, Пушкино и Утёс. Местные жители рассказывали, что перед отключением слышали сильный хлопок в районе газораспределительной станции «Малый Маяк».

В «Крымгазсети» сразу заявили о возможном подрыве объекта.

Через пару часов появилась информация, что в районе села Запрудное на ЮБК повреждён газопровод среднего давления диаметром 270 мм, оставив без тепла Партенит и Гурзуф.

Три аварии произошли примерно в одном районе под Алуштой, но в разное время.

Наученные горьким опытом прошлых лет, крымчане сразу заговорили об очередной попытке терактов.

«Похоже, диверсия под Алуштой. Газопровод и ЛЭП 110 КВт. Срезало столб и дыра в трубе… Любимый украинский стиль: в холода — обрезать газ и электричество… Второй газопровод — на Партенит и Гурзуф. Среднего давления. Но самое важное — на «Артек». Дети в тепле, отключили жилой сектор. Готовились, гады. Маршрут, похоже, был такой: памятник партизанам — это на выезде из Алушты, посёлок Виноградное, село Запрудное. Все, кто на ЮБК, обо всём и всех подозрительных сразу сообщайте правоохранителям», — рассказал на своей странице в Facebook крымский журналист Олег Крючков.

А между тем, напомним, что 25 октября двух лидеров экстремистской организации меджлис (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза помиловали и освободили из заключения, после чего они отправились в Турцию.

Позже Умеров на пресс-конференции в Анкаре заявил, что через некоторое время планирует вернуться в Крым.

Знакомый почерк

Сразу после инцидента на непродолжительное время была остановлена работа всех трёх пунктов пропуска на границе с Украиной. По официальной версии — из-за технических неполадок, по слухам — в связи с поиском предполагаемых преступников.

На Ангарском перевале тем временем сотрудники ГИБДД тщательно досматривали все авто и проверяли документы у водителей и пассажиров, следующих со стороны Алушты.

«Останавливают всех без исключения… Нужно зайти на пост, предъявить документы на авто, а пассажирам документы, удостоверяющие личность. Все записывается на листочек, паспорта фотографируют», — сообщают люди в соцсетях.

Аэропорт Симферополя и Керченская паромная переправа работают в штатном режиме, но на обоих объектах также приняты дополнительные меры безопасности.

На взаимосвязь с проукраинскими диверсантами намекнул позже и депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, заявив прессе, что на повреждённых газовых трубах есть признаки внешнего воздействия.

«Сейчас ждём комментарий правоохранительных органов, чтобы подтвердить наличие диверсионного воздействия. Конечно, украинские спецслужбы своей доктриной ставят цель максимально навредить крымчанам и уже неоднократно организовывали выпады в сторону жителей полуострова, чтобы навредить максимально республике. Не исключаю, что здесь тоже может быть подготовленная акция, направленная на подрыв мирного существования и развития полуострова», — цитирует Бальбека Крымское информагентство.

Парламентарий напомнил, что ранее задержанные на полуострове диверсанты указывали в своих показаниях подрыв электроопор и инфраструктурных объектов, чтобы вызвать панические настроения у крымчан.

По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, на данный момент рассматриваются все возможные варианты.

«Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшедшего. Рассматриваются все версии, включая диверсию», — написал он на своей страничке в Facebook.

Сергей Аксёнов также отметил, что аварийные бригады работали всю ночь, оперативно восстановив энергоснабжение по резервной нитке.

«Восстановительные работы по основной нитке продолжаются. Электроснабжение будет полностью восстановлено в течение 72 часов. Газоснабжение — в течение суток. Идут восстановительные работы и на второй линии газопровода, повреждение которой произошло ориентировочно сегодня около пяти утра. Действует оперативный штаб. Ситуация находится под постоянным контролем», — заверил Аксёнов.

Ожидается, что уже к вечеру 1 ноября властями будет озвучена реальная причина произошедшего.