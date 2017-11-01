В Крым — через ООН: хозяевам украинской власти нужны базы НАТО

Москва, , 13:34 — REGNUM Обновленная резолюция Украины по Крыму, внесенная в Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН, нацелена исключительно на возврат полуострова Киеву и, в конечном итоге, на разворачивание в регионе баз НАТО. Так считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди, передает 1 ноября RT.

Ранее спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко сообщил о внесении в комитет международной организации нового проекта резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь». Он отметил, что документ содержит ряд требований к России.

Так, авторы резолюции настаивают на снятии запрета с Меджлиса крымско-татарского народа (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В России объединение отнесено к числу экстремистских и запрещено в 2016 году.

Другие требования — обеспечить крымчанам возможность учиться на украинском и крымско-татарском языках и дать представителям международных организаций возможность посещать «оккупированный Крым».

Николенко отметил, что соавторами текущей версии документа выступили 34 государства.

В этой связи Ольга Ковитиди напомнила, что диверсии, осуществленные в Крыму в 2015 году украинскими радикалами, до сих пор не получили правовой международной оценки. Тогда в результате подрыва линий электропередач в Херсонской области 2 млн жителей полуострова остались без тепла и электроснабжения.

Этот факт доказывает, что население Крыма «украинскую власть и их хозяев» не интересует, отметила сенатор. Она добавила, что регион никогда не станет вновь украинским, а внесение резолюции назвала лишь поводом отвлечь жителей Украины от политических и экономических проблем.

«Все резолюции по Крыму, вносимые Украиной в различные международные организации, в том числе Генеральную ассамблею ООН, направлены исключительно на возврат территории Крымского полуострова, удовлетворения геополитических амбиций США по базированию баз НАТО в Крыму и создании очага напряжения для России», — заключила Ковитиди.

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