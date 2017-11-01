Бюджет Петербурга-2018 принят в 1-м чтении: доходы больше, дефицит меньше

Санкт-Петербург, , 13:45 — REGNUM Проект бюджета Санкт-Петербурга на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов принят 1 ноября в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM. За документ проголосовало 42 депутата Законодательного собрания из 50-ти.

Согласно проекту, в 2018 году доходы городской казны составят 538,6 млрд рублей, расходы — 587,5 млрд рублей, дефицит бюджета будет достигать 48,9 млрд рублей (9,24%), что полностью соответствует ограничениям, установленным Бюджетным кодексом РФ.

В 2019 году доходная часть городского бюджета составит 576,7 млрд рублей, расходная — 614,1 млрд рублей, дефицит должен сократиться до 37,4 млрд рублей. В 2020 году доходы казны запланированы на уровне 619,8 млрд рублей, расходы — 645,1 млрд рублей, дефицит должен снизиться до 25,3 млрд рублей.

Как сообщил губернатор Георгий Полтавченко, представляя проект бюджета депутатам, правительство Санкт-Петербурга намерено планомерно сокращать дефицит городского бюджета: с 14,7% от величины собственных доходов в 2017 году до 4,1% в 2020 году.

Заметим, основным доходным источником доходов городской казны остается НДФЛ, который гарантирует 46% суммы, или 248,1 млрд рублей. Вторым по значимости для бюджета остается налог на прибыль организаций, который составляет 153 млрд рублей, или 28% в общем объеме доходов.

Губернатор Георгий Полтавченко отметил, что в основе составления бюджета лежал «базовый» прогноз социально-экономического развития Санкт-Петербурга, «с весьма умеренным ростом ВРП и не очень значительным замедлением инфляции». «Мы полностью сохранили наш традиционный консервативный подход к верстке бюджета», — добавил Полтавченко.