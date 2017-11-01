В ЛДПР ответили Володину на призыв не романтизировать революции

Москва, , 13:28 — REGNUM В ЛДПР ответили спикеру Госдумы Вячеславу Володину на слова о недопустимости романтизировать революции и героизировать людей, свергающих законные правительства и обрекающих свои народы на бессмысленные страдания, передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября.

В ходе выступления на открытии XXI Всемирного русского народного собора, Володин отметил, что необходимо делать выводы из прошлого именно для того, чтобы увереннее идти вперед. Споры о революции 1917 года продолжаются до сих пор, многие дискуссии не завершены, а важные вопросы не имеют однозначного ответа, но некоторые уроки истории для всех очевидны, считает спикер Госдумы.

«Революции — это в первую очередь насильственный захват власти. Недопустимо романтизировать революции и героизировать людей, свергающих законные правительства, обрекающих свои народы на бессмысленные страдания», — сказал Володин, отметив, что в сознании большинства граждан революционность превращается в синоним ангажированности, преступности и отсталости.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) отреагировал на это высказывание и продолжил дискуссию.

«А как тогда быть с Октябрьской резолюцией 1917 года, которая свергла законную власть в стране, а Россия до сих пор преклоняется героям этого?» — написал парламентарий в соцсети.