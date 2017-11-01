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СБУ: На имущество глав ДНР и ЛНР наложен арест

Политика

В СБУ заявили, что Александр Захарченко и Игорь Плотницкий объявлены в розыск

СБУ: На имущество глав ДНР и ЛНР наложен арест
СБУ

Киев, 1 ноября 2017, 13:26 — REGNUM  На имущество объявленных в розыск глав ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого наложен арест, сообщает 1 ноября «Украинская правда» со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

«Приняты меры для обеспечения наложения ареста на имущество указанных подозреваемых», заявили в СБУ.

В ведомстве отметили, что лидеры республик объявлены в розыск, и суд дал разрешение на их арест.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года Киев направил в Интерпол запрос на розыск Захарченко и Плотницкого. Однако международная организация отклонила запрос властей Украины.

Интерпол также не стал объявлять в международный розыск лидеров ополчения Донбасса — командира батальона «Спарта» Арсения Павлова, Игоря Гиркина (Стрелкова) и Игоря Безлера.

Читайте ранее в этом сюжете: Интерпол не планирует объявлять в розыск глав ДНР и ЛНР

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Гражданская война на Украине

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