СБУ: На имущество глав ДНР и ЛНР наложен арест

Киев, , 13:26 — REGNUM На имущество объявленных в розыск глав ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого наложен арест, сообщает 1 ноября «Украинская правда» со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

«Приняты меры для обеспечения наложения ареста на имущество указанных подозреваемых», — заявили в СБУ.

В ведомстве отметили, что лидеры республик объявлены в розыск, и суд дал разрешение на их арест.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года Киев направил в Интерпол запрос на розыск Захарченко и Плотницкого. Однако международная организация отклонила запрос властей Украины.

Интерпол также не стал объявлять в международный розыск лидеров ополчения Донбасса — командира батальона «Спарта» Арсения Павлова, Игоря Гиркина (Стрелкова) и Игоря Безлера.

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