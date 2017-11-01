Без застоев и революций: Названы пять базовых ценностей для власти

Москва, , 13:09 — REGNUM В Госдуме призвали научиться ценить и оберегать существующее жизнеустройство, обеспечить дальнейшее постоянное прогрессивное развитие России без застоев, но и без революций, передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября.

Пять базовых ценностей

Базовые ценности, на основе которых парламент должен строить законотворческую работу, назвал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы должны научиться ценить и оберегать существующее жизнеустройство. Понимать, как в этом жизнеустройстве выражаются наши базовые ценности: семья, вера, сплоченность, Родина. И конечно — справедливость, недостаток которой может вносить в общество раскол, создавать почву для деятельности революционных маргиналов и, в конечном счете, разрушать, казалось бы, незыблемые устои государственности», — сказал Володин в ходе заседания XXI Всемирного русского народного собора, отметив, что именно на этих принципах необходимо строить законотворческий процесс.

Он акцентировал внимание на том, что при принятии законов важно учитывать мнение широких слоев общества — людей с разными культурными традициями и вероисповеданиями.

«Только через всестороннее обсуждение, диалог с экспертным сообществом, институтами гражданского общества, конфессиями законы получают широкую поддержку», — указал он.

Без застоев и без революций

Обращаясь к прошлому, анализируя его уроки, «мы должны обеспечить дальнейшее постоянное прогрессивное развитие России без застоев, но и без революций», заявил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

«Именно такое уважительное отношение позволило перейти нам в век XXI сильной страной, где при всех дискуссиях, спорах нам удалось избежать люстраций, которые могли бы последовать после нелегких лет, когда была разрушена страна и отвергнута идеология, по которой люди жили 70 лет. Потом к начавшимся рыночным реформам мы оказались просто не готовы, что приводило порой к очень серьезным последствиям», — указал он.

Нелегко преодолеть представление о противостоянии прошлого, настоящего, будущего, но это очень важно сделать, считает парламентарий.

«Особенно это важно на уровне государственном. Нельзя раскалывать общество, при всем разнообразии идей, мнений, подходов, должна быть единая цель: благополучие и процветание народа России. Народа, состоящего из множества этносов, национальностей с разным вероисповеданием», — заявил Неверов.

Главный урок истории

Весь ход мировой цивилизации изменился после Октября, именно поэтому, уверен лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, это была великая революция, хотя она и не была социалистической.

«Но цена, которую заплатила Россия и наш народ за эти революционные события, слишком высока. Главный урок истории, — и об этом я скажу с трибуны Собора, — таких революций на нашей земле больше не должно быть. Те господа, кто мечтает о российском «майдане», пускай успокоятся раз и навсегда, никаких майданов не будет», — заявил парламентарий накануне Собора.