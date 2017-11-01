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Эгоизм США зашкаливает, Крым приходит в себя после диверсии: Радио REGNUM

Политика

Каков подход американцев к Минским соглашениям и кто стоит за подрывом газопроводов на российском полуострове

Эгоизм США зашкаливает, Крым приходит в себя после диверсии: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 1 ноября 2017, 14:00 — REGNUM  

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