Эгоизм США зашкаливает, Крым приходит в себя после диверсии: Радио REGNUM

Москва, 1 ноября 2017, 14:00 — REGNUM
- Новые требования: резолюцию Киева по Крыму поддержали более 30 стран;
- Обошлись без экспертов: доклад по химатакам в Сирии Россия считает «любительским»;
- Эгоизм зашкаливает: каков на самом деле подход США к Минским соглашениям;
- Не исключена диверсия: что стало причиной подрыва газопровода в Крыму;
- Крик души наследников: президента России просят вернуть День Победы над Японией.
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