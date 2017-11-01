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Аваков об отношениях с Порошенко: Не нужно передергиваний и спекуляций

Политика

Министр МВД Украины прокомментировал сообщения в СМИ о его конфликте с Порошенко

Киев, 1 ноября 2017, 13:06 — REGNUM  Министр внутренних дел Арсен Аваков попросил не фантазировать по поводу его отношений с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом он написал 1 ноября в своем Twitter.

«Комментаторам моих отношений с президентом: перейдите из мира фантазий в реальность — это не кино и не игра, — пишет Аваков. — Не нужно передергиваний и спекуляций. А то, как начитаешься, то и «Карточный домик» смотреть дальше не надо — вы расписываете круче».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о конфликте между Аваковым и Порошенко из-за акций протеста в центре Киева.

Сообщалось, что 17 октября Порошенко собрал в своей администрации начальников полиции и главу МВД. Он высказал недовольство по поводу того, что сторонники экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили и депутата Рады Семёна Семенченко установили палатки возле здания парламента.

В частности, он обвинил Авакова в том, что это произошло с его позволения. Министр объяснил, что, выбирая между возможными беспорядками с пострадавшими и палатками, он предпочёл последнее.

В ответ на сообщения о конфликте Аваков заявил, что поддерживает с президентом Украины дружеские отношения.

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