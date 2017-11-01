Национальный суд Испании вызвал Пучдемона на допрос

Мадрид, , 12:56 — REGNUM

Отправленного в отставку лидера Каталонии КарлесаПучдемона вызвали на допрос, который, как ожидается, должен состояться 2 ноября, сообщает Associated Press.

Двое из тех членов Регионального правительства Каталонии, которые прибыли вместе с Пучдемоном в Брюссель, где 31 октября была дана пресс-конференция, вернулись в тот же день обратно в Барселону.

Пучдемон же не собирается возвращаться в Испанию, как он отметил ранее, до тех пор, пока ему не будут даны гарантии. Такую информацию также подтвердил и адвокат ПучдемонаПоль Бекарт, чьи слова передает издание La Vanguardia.

«Мой клиент сказал мне, что не поедет», — отметил он, добавив, что это решение связано с тем, что «в Испании не будет справедливого процесса».

Бекарт также подчеркнул, что хотя об обращении за статусом политического беженца речь в Бельгии на данный момент не идет, он планирует всеми силами противостоять экстрадиции своего подзащитного в Испанию.