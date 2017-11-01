МИД РФ обвинил США в запугивании руководства соцсетей

Москва, , 12:51 — REGNUM Власти США, которые проводят расследования по делу о «вмешательстве России» в выборы-2016, «запугали» руководство компаний Twitter, Facebook и Google. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам.

По его словам, представители крупных интернет-компаний путаются в показаниях, выдвигая версии по «политической рекламе», якобы обнародованной во время предвыборной компании в США.

«Концы с концами не сходятся, — говорит дипломат. — Они (представители интернет-компаний) путаются в показаниях, они запуганы и запутаны властью США».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября 2017 г. представители Facebook, Google и Twitter раскрыли некие подробности «вмешательства России» в выборы в США.

Читайте также: Facebook: Политическую рекламу Кремля видела половина избирателей США

А также: «Гора родила мышонка»: Пушков о расследовании «российского дела» в США