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МИД РФ обвинил США в запугивании руководства соцсетей

Политика

31 октября 2017 г. представители Facebook, Google и Twitter раскрыли некие подробности «вмешательства России» в выборы в США

Москва, 1 ноября 2017, 12:51 — REGNUM  Власти США, которые проводят расследования по делу о «вмешательстве России» в выборы-2016, «запугали» руководство компаний Twitter, Facebook и Google. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам.

По его словам, представители крупных интернет-компаний путаются в показаниях, выдвигая версии по «политической рекламе», якобы обнародованной во время предвыборной компании в США.

«Концы с концами не сходятся, — говорит дипломат. — Они (представители интернет-компаний) путаются в показаниях, они запуганы и запутаны властью США».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября 2017 г. представители Facebook, Google и Twitter раскрыли некие подробности «вмешательства России» в выборы в США.

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Российско-американские отношения
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