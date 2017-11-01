Станислав Стремидловский, , 14:01 — REGNUM

Халдейский патриарх Луис Рафаэль Сако в условиях конфликтной ситуации между правительством региональной курдской автономии в Эрбиле и центральным правительством Ирака в Багдаде выступил с инициативой. Она затрагивает положение исторически укорененных христианских общин, которые издавна проживают на равнине Ниневия, были вынуждены бежать оттуда после атаки боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2014 году, а сейчас пытаются вернуться обратно в свои поселения. Письмо патриарха опубликовало римское католическое издание AsiaNews. В нем говорится следующее.

Глава Халдейской церкви, во-первых, предлагает исключить равнину Ниневия из зоны, где могут проходить бои, чтобы она оставалась единой, как это было до 2003 года. Центральное правительство должно восстановить свой контроль над большинством городов, с тем чтобы общины развивали соседство и сотрудничество друг с другом. В-вторых, рекомендуется инкорпорировать «Стражей равнины Ниневия» и другие группы ополченцев в состав сил национальной полиции и оставить их служить в пределах местности, поскольку к этим ополченцам — как местным уроженцам — у жителей равнины будет больше доверия. В-третьих, проложить путь к возвращению перемещенных лиц в свои дома, в рамках чего жители Ниневии должны иметь полный доступ к государственным услугам и помощи. В-четвертых, политические партии и христианские организации должны свести к минимуму разногласия ради достижения общей цели и для общего блага.

Комментируя инициативу патриарха Сако, итальянский католический портал Vatican Insider напоминает, что столкновения между иракским правительством и автономным районом Иракского Курдистана на равнине Ниневия происходят в контексте «хрупкого баланса», который установился в регионе с 2003 года после падения баасистского режима, в чем было проявлено «решительное участии» международной коалиции во главе с США. И это вызывает вопрос — можно ли заново собрать пролитое молоко на землю, да еще в разбитый кувшин? Возвращение к статус-кво на момент 2003 года, то есть до вторжения американцев, потребует как минимум налаживания отношений правящих ныне в Багдаде и Эрбиле сил с баасистами, которые лишились власти после свержения в Ираке режима Саддама Хусейна. Включая тех баасистов, которые впоследствии вошли в состав ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вплоть до руководящих органов. Очень сомнительно, что на это жители Ирака дадут мандат своим правителям.

Тем более вряд ли допустит это Вашингтон. Не для того он запускал в 2003 году процессы, которые, как позже стало понятно, решали задачу передела Ближнего Востока, чтобы вернуть все обратно. Что касается ближневосточных христиан, то на них у США, похоже, свои виды. ИА REGNUM уже сообщало о выступлении вице-президента Майка Пенса, который со ссылкой на президента Дональда Трампа объявил, что Вашингтон прекращает участвовать в программах ООН, направленных на помощь жертвам геноцида в Ираке и Сирии, и будет напрямую финансировать религиозные общины в регионе. В настоящее время в регионе беженцы-христиане не укрываются в лагерях под эгидой ООН или поддерживаемых ООН, где обычно оказывается помощь, опасаясь, что исламские боевики смогут там нанести по ним удар. Фактически большинство перемещенных христиан полностью зависят от Церкви.

В этом свете обещание Пенса является самым положительным решением Белого дома, замечают американские католические СМИ. Как подчеркнул вице-президент, «хотя религиозные группы с проверенной репутацией и глубокими связями с этими общинами более чем готовы оказать помощь, ООН слишком часто отказывало в их просьбах о финансировании — друзья мои, эти дни закончились». Инициативу приветствовал Карл Андерсон, глава американской католической организации «Рыцари Колумба», которая с 2014 года пожертвовала более 17 миллионов долларов на гуманитарную помощь в Ираке и Сирии. Вместе с тем портал Crux замечает: администрация Трампа имеет привычку делать смелые заявления, а затем не всегда помнит о них. И потом, если Вашингтон идет на сокращение своих взносов в ООН, а потом говорит, что помогать христианам будет сам, на чем ставить акцент — испытываемых США проблемах с бюрократией ООН или дело в другом?

Масштабные операции на Ближнем Востоке американцы проводят лихо. Можно наблюдать невероятные комбинации, постоянные «творческие поиски», в которых союзники становятся врагами и наоборот. Иначе говоря, Вашингтон не дает скучать своим оппонентам. Не получится ли так, что сейчас в бой американцы готовят ввести новый резерв — ближневосточных христиан? Какой бы не была неэффективной ООН, какие бы проблемы не испытывали относящиеся к ее ведению лагеря для беженцев, ООН — организация нейтральная, в чем есть преимущество для христиан, опасающихся, что их будут идентифицировать с той или иной местной политической силой или даже, что еще хуже, с Западом временем крестовых походов. Безусловно, если американские чиновники смогут сейчас в преддверии зимы и холодов быстро оказать помощь христианам, можно будет сказать госдепу только «спаси вас Господи!». Но если христиане станут чем-то вроде курдов Эрбиля, которые чувствуют себя сегодня использованными и брошенными Вашингтоном, то такая «помощь» станет горше прежнего.